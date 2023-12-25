Полиция задержала 35 протестующих во время беспорядков в столице Сербии

В столице Сербии Белграде после столкновений с полицией задержали 35 участников протеста, организованного проевропейской коалицией "Сербия против насилия".

В столице Сербии задержали протестующих

Как отмечается, полиция оттеснила людей из центра города и задержала 35 участников.

Большинство задержанных подозреваются в призывах к насильственному изменению конституционного строя и насильственному поведению на публичном собрании. Двое полицейских получили серьезные ранения – одного из них сегодня прооперируют.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил митингующих в попытке захвата государственных учреждений, организованной «из-за границы».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что о беспорядках сербское правительство предупреждали российские спецслужбы.

Она также сравнила события в Белграде с украинской Революцией достоинства, сказав, что у Сербии «не будет нового Майдана». Кроме того, сербский премьер обвинила оппозиционную коалицию «Сербия против насилия» в попытке «насильственной дестабилизации государства».

Почему в Белграде вспыхнули протесты

17 декабря 2023 г. в Сербии состоялись парламентские и местные выборы. Руководящая Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александра Вучича набрала 46,72% голосов, оппозиционный альянс «Сербия против насилия» набрал 23,56% голосов, а Социалистическая партия Сербии – 6,56%. Оппозиция заявила о фальсификации.

Наблюдатели ОБСЕ также увидели ряд нарушений — несправедливую конкуренцию, предвзятость медиа и подкуп избирателей.

18 декабря в Сербии начались протесты с требованиями упразднить результаты выборов. Главным организатором протестов является "Сербия против насилия".

24 декабря в столице Сербии Белграде тысячи протестующих вышли на митинг с требованиями упразднить результаты парламентских и муниципальных выборов, заявляя о фальсификации.

Митингующие попытались прорваться в ратушу Белграда, где находится избирательная комиссия. Они выломали дверь здания и бросали в нее камни. В ситуацию вмешалась полиция, применив газ и дубинки.