В Сербии вспыхнули протесты после оглашения победы партии Вучича на выборах — видео

В Сербии вспыхнули протесты после оглашения победы партии действующего президента Александра Вучича на парламентских выборах.
Что известно о протестах из-за результатов парламентских выборов в Сербии
Отмечается, что по предварительным результатам подсчета голосов правящая Сербская прогрессивная партия набрала 46,5% голосов.
Однако, по словам наблюдателей ОБСЕ, во время проведения выборов были зафиксированы случаи несправедливой конкуренции, непрозрачность местных СМИ и подкуп избирателей.
На демонстрацию в знак несогласия с результатами вышли сторонники оппозиционного прозападного блока.
В Белграде 18 декабря стартовал митинг протеста, организованный оппозиционной коалицией "Сербия против насилия".
Что говорят представители оппозиции
Митингующие выступили перед зданием Ассамблеи Белграда, после чего направились в Республиканскую избирательную комиссию (РИК).
Они обещают предоставить доказательства нарушений на парламентских выборах.
По словам члена РИК Йована Раджича, легитимность и законность проведения избирательного процесса была нарушена во время обработки голосов избирателей и из-за деятельности правящей коалиции.
Он обвинил власть в "карусельных" голосованиях и привел в пример случаи высадки целых автобусов "избирателей" на охраняемых участках.
Он объявил о намерении обратиться в РИК с требованием об отмене результатов, подчеркнув, что это не реальные выборы, а имитация.
Кандидат в мэры Белграда от коалиции "Сербия против насилия" Владимир Обрадович заявил, что он не признает результаты выборов в столице и утверждает, что они были "украдены".
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