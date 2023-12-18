У Сербії спалахнули протести після оголошення перемоги партії Вучича на виборах — відео

У Сербії спалахнули протести після оголошення перемоги партії діючого президента Олександра Вучича на парламентських виборах.

Що відомо про протести через результати парламентських виборів в Сербії

Зазначається, що за попередніми результатами підрахунку голосів, правляча Сербська прогресивна партія набрала 46,5% голосів.

Однак за словами спостерігачів ОБСЄ, під час проведення виборів були зафіксовані випадки несправедливої конкуренції, непрозорість місцевих ЗМІ та підкуп виборців.

На демонстрацію на знак незгоди з результатами вийшли прихильники опозиційного прозахідного блоку.

У Белграді 18 грудня стартував мітинг протесту, організований опозиційною коаліцією "Сербія проти насильства".

Що кажуть представники опозиції

Учасники мітингу виступили перед будівлею Асамблеї Белграда, після чого попрямували до Республіканської виборчої комісії (РВК).

Вони обіцяють надати докази порушень на парламентських виборах.

За словами члена РВК Йована Раджича, легітимність та законність проведення виборчого процесу була порушена під час обробки голосів виборців і через діяльність правлячої коаліції.

Він звинуватив владу в "карусельних" голосуваннях і навів у приклад випадки висадки цілих автобусів "виборців" на дільницях під охороною.

Він оголосив про намір звернутися в РВК з вимогою про скасування результатів, підкресливши, що подія є не реальними виборами, а імітацією.

Кандидат у мери Белграда від коаліції "Сербія проти насильства" Володимир Обрадович заявив, що він не визнає результати виборів у столиці, і стверджує, що вони були "вкрадені".

Ми не можемо прийняти результати виборів у Белграді, ви всі були свідками численних порушень, - зазначив Обрадович. Поширити

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