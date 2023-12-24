В столице Сербии вспыхнули беспорядки — видео

В столице Сербии Белграде начались акции протеста на фоне обвинений в сторону властей в фальсификациях на парламентских выборах.

Что известно о протестах в Сербии

Отмечается, что протестующие предприняли попытку прорваться в мэрию Белграда и вступили в противостояние с местными правоохранителями.

Представители оппозиционных сил и протестующие отрицают победу правящей партии на выборах.

При попытке штурма здания мэрии протестующие разбили окна и стекла на входе. В ответ находившиеся в здании правоохранители применили слезоточивый газ.

После этого перед протестующими выступил один из руководителей белградской полиции.

Он начал угрожать уголовной ответственностью в случае дальнейших попыток прорваться к зданию.

В ответ один из лидеров оппозиции призвал полицию покинуть здание, чтобы "встать на сторону народа".

Что известно о реакции президента Сербии Вучича

На фоне протестов и беспорядков президент Сербии Александр Вучич выступил со срочным обращением, заявив, что ситуация в стране находится под контролем.

Он отказался называть события в Белграде революцией.

Я хочу вам сказать, чтобы вы не беспокоились. Хотя сцены драматичны. Никакой революции не происходит, ничего не пойдет по-своему, – заявил сербский президент. Поделиться

Он заявил, что якобы представители других стран предупреждали сербские власти о возможных протестах и попытке "цветной революции".

Стоит отметить, что такой термин часто используют кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин.

В начале ноября Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые парламентские и местные выборы на 17 декабря 2023 года.

Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие по графику парламентские выборы планировались на 2026 год.

На выборах 17 декабря победу одержала правящая "Сербская прогрессивная партия". Однако оппозиция считает, что парламентские выборы были сфальсифицированы.

Нарушения на выборах в Сербии зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. Среди нарушений, в частности, подкуп избирателей и пристрастность СМИ.