В столице Сербии Белграде начались акции протеста на фоне обвинений в сторону властей в фальсификациях на парламентских выборах.
Что известно о протестах в Сербии
Отмечается, что протестующие предприняли попытку прорваться в мэрию Белграда и вступили в противостояние с местными правоохранителями.
Представители оппозиционных сил и протестующие отрицают победу правящей партии на выборах.
При попытке штурма здания мэрии протестующие разбили окна и стекла на входе. В ответ находившиеся в здании правоохранители применили слезоточивый газ.
После этого перед протестующими выступил один из руководителей белградской полиции.
Он начал угрожать уголовной ответственностью в случае дальнейших попыток прорваться к зданию.
В ответ один из лидеров оппозиции призвал полицию покинуть здание, чтобы "встать на сторону народа".
Что известно о реакции президента Сербии Вучича
На фоне протестов и беспорядков президент Сербии Александр Вучич выступил со срочным обращением, заявив, что ситуация в стране находится под контролем.
Он отказался называть события в Белграде революцией.
Он заявил, что якобы представители других стран предупреждали сербские власти о возможных протестах и попытке "цветной революции".
Стоит отметить, что такой термин часто используют кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин.
В начале ноября Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые парламентские и местные выборы на 17 декабря 2023 года.
Предыдущие всеобщие выборы в Сербии состоялись в апреле 2022 года, а следующие по графику парламентские выборы планировались на 2026 год.
На выборах 17 декабря победу одержала правящая "Сербская прогрессивная партия". Однако оппозиция считает, что парламентские выборы были сфальсифицированы.
Нарушения на выборах в Сербии зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. Среди нарушений, в частности, подкуп избирателей и пристрастность СМИ.
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