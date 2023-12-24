У столиці Сербії спалахнули заворушення — відео

У столиці Сербії Белграді розпочались акції протесту на тлі звинувачень у бік влади у фальсифікаціях на парламентських виборах.

Що відомо про протести у Сербії

Зазначається, що протестувальники здійснили спробу прорватись до мерії Белграда і вступили у протистояння із місцевими правоохоронцями.

Представники опозиційних сил та протестувальники заперечують перемогу правлячої партії на виборах.

Під час спроби штурму будівлі мерії протестувальники розбили вікна та скло на вході. У відповідь правоохоронці, які перебували у будівлі, застосували сльозогінний газ.

Після цього перед протестувальниками виступив один із керівників белградської поліції.

Він почав погрожувати кримінальною відповідальністю у разі подальших спроб прорватись до будівлі.

У відповідь один з лідерів опозиції закликав поліцію покинути будівлю, щоб "стати на бік народу".

Що відомо про реакцію президента Сербії Вучича

На тлі протестів і заворушень президент Сербії Александр Вучич виступив із терміновим зверненням і заявив, що ситуація в країні перебуває під контролем.

Він відмовився називати події у Белграді революцією.

Я хочу вам сказати, щоб ви не хвилювалися. Хоча сцени драматичні. Ніякої революції не відбувається, нічого не піде по-своєму, - заявив сербський президент. Поширити

Він заявив, що нібито представники інших країн попереджали сербську владу про можливі протести та спробу "кольорової революції".

Варто відзначити, що такий термін часто вживає кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін.

На початку листопада Вучич розпустив парламент Сербії і призначив нові парламентські та місцеві вибори на 17 грудня 2023 року.

Попередні загальні вибори у Сербії відбулися у квітні 2022 року, а наступні за графіком парламентські вибори планувалися на 2026 рік.

На виборах 17 грудня перемогу здобула правляча "Сербська прогресивна партія". Однак опозиція вважає, що парламентські вибори були сфальсифіковані.

Порушення на виборах у Сербії зафіксували і спостерігачі ОБСЄ. Серед порушень, зокрема, підкуп виборців та упередженість ЗМІ.