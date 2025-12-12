Помер культовий український співак Степан Гіга

12 грудня, у віці 66-ти років, у Львові внаслідок хвороби помер легендарний український співак Степан Гіга.
Головні тези:
- Степан Гіга, український співак, помер у віці 66 років у Львові через ускладнення вірусної хвороби та цукрового діабету.
- Степан Гіга народився на Закарпатті та прославився такими піснями, як «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».
Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова. У лікарні у важкому стані співак перебував ще з 19 листопада, кілька днів тому стало відомо, що співаку ампутували ногу.
Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел.
8 грудня блогер Богдан Беспалов розповів, що Степан Гіга має ускладнення вірусної хвороби через захворювання на цукровий діабет.
Команда співака 19 листопада повідомила, що Степан Гіга потрапив у лікарню, де йому провели термінову операцію. Його стан оцінюють як важкий.
Степан Гіга народився у селі Білки на Закарпатті у 1959 році, у листопаді артисту виповнилось 66 років. Перший сольний альбом співака вийшов у 1995 році. Через три роки він став заслужений артистом України, а у 2002 році отримав звання народного.
Серед найвідоміших пісень Степана Гіги: «Вулиця Наталі», «Цей сон», «Яворина» та «Золото Карпат».
