Помер культовий британський драматург і режисер Том Стоппард

Британський драматург, режисер і сценарист Том Стоппард помер у віці 88 років. Про це повідомила компанія United Agents.

Ми з глибоким сумом повідомляємо, що наш улюблений клієнт та друг Том Стоппард мирно помер удома в Дорсеті, в оточенні своєї родини, — йдеться у заяві компанії.

Стоппард був одним із найвідоміших британських драматургів. За свою багаторічну кар'єру на телебаченні, в театрі та кіно він здобув три премії Лоуренса Олів'є, п’ять «Тоні» та «Оскар». У 1997 році королева Єлизавета II посвятила драматурга у лицарі за його внесок у розвиток театру.

Він народився 1937 року у Чехословаччині в єврейській сім'ї. Під час нацистської окупації родина змушена була тікати з країни і зрештою опинилась у Великій Британії.

Свою кар'єру майбутній драматург розпочав у журналістиці. Він став театральним критиком, а згодом писав п'єси для радіо і телебачення.

Його театральний дебют відбувся у 1967 році — п'єса «Розенкранц та Гільденстерн мертві» принесла йому першу премію «Тоні». Надалі Стоппард ставав її лауреатом ще чотири рази: у 1976, 1984, 2007 і 2023 роках. У 1990 році він зняв фільм «Розенкранц і Гільденстерн мертві».

Серед найвідоміших п'єс Стоппарда — «Травесті», «Аркадія», «Берег Утопії», «Рок-н-рол» тощо.

Він також є автором сценаріїв до фільмів «Імперія сонця» (1987), «Біллі Батгейт» (1991), «Тюльпанова лихоманка» (2017) та ін.

У 1999 році за сценарій до фільму «Закоханий Шекспір» Стоппард разом із Марком Норманом здобув премію «Оскар».