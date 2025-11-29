Помер культовий британський драматург і режисер Том Стоппард

Британський драматург, режисер і сценарист Том Стоппард помер у віці 88 років. Про це повідомила компанія United Agents.
Головні тези:
- Том Стоппард був видатним британським драматургом, режисером і сценаристом, який здобув три премії Лоуренса Олів'є, п’ять «Тоні» та «Оскар».
- Він народився у Чехословаччині, втік від нацистської окупації та пізніше розпочав кар'єру в журналістиці, ставши відомим театральним критиком.
- Однією з найвідоміших п'єс Тома Стоппарда є «Розенкранц та Гільденстерн мертві», яка принесла йому першу премію «Тоні».
Помер видатний драматург Том Стоппард
Стоппард був одним із найвідоміших британських драматургів. За свою багаторічну кар'єру на телебаченні, в театрі та кіно він здобув три премії Лоуренса Олів'є, п’ять «Тоні» та «Оскар». У 1997 році королева Єлизавета II посвятила драматурга у лицарі за його внесок у розвиток театру.
Він народився 1937 року у Чехословаччині в єврейській сім'ї. Під час нацистської окупації родина змушена була тікати з країни і зрештою опинилась у Великій Британії.
Свою кар'єру майбутній драматург розпочав у журналістиці. Він став театральним критиком, а згодом писав п'єси для радіо і телебачення.
Його театральний дебют відбувся у 1967 році — п'єса «Розенкранц та Гільденстерн мертві» принесла йому першу премію «Тоні». Надалі Стоппард ставав її лауреатом ще чотири рази: у 1976, 1984, 2007 і 2023 роках. У 1990 році він зняв фільм «Розенкранц і Гільденстерн мертві».
Серед найвідоміших п'єс Стоппарда — «Травесті», «Аркадія», «Берег Утопії», «Рок-н-рол» тощо.
У 1999 році за сценарій до фільму «Закоханий Шекспір» Стоппард разом із Марком Норманом здобув премію «Оскар».
