Умер культовый британский драматург и режиссер Том Стоппард

Британский драматург, режиссер и сценарист Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила компания United Agents.
Умер выдающийся драматург Том Стоппард
Стоппард был одним из известнейших британских драматургов. За свою многолетнюю карьеру по телевидению, в театре и кино он получил три премии Лоуренса Оливье, пять «Тони» и «Оскар». В 1997 году королева Елизавета II посвятила драматурга в рыцари за его вклад в развитие театра.
Он родился в 1937 году в Чехословакии в еврейской семье. Во время нацистской оккупации семья вынуждена была бежать из страны и, наконец, оказалась в Великобритании.
Свою карьеру будущий драматург начал в журналистике. Он стал театральным критиком, а потом писал пьесы для радио и телевидения.
Его театральный дебют состоялся в 1967 году — пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвые» принесла ему первую премию «Тони». В дальнейшем Стоппард становился ее лауреатом еще четырежды: в 1976, 1984, 2007 и 2023 годах. В 1990 году он снял фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».
Среди самых известных пьес Стоппарда — "Травести", "Аркадия", "Берег Утопии", "Рок-н-ролл" и т.д.
В 1999 году по сценарию фильма «Влюбленный Шекспир» Стоппард вместе с Марком Норманом получил премию «Оскар».
