Умер культовый британский драматург и режиссер Том Стоппард
Категория
Культура
Дата публикации

Умер культовый британский драматург и режиссер Том Стоппард

Стоппард
Читати українською
Источник:  The Independent

Британский драматург, режиссер и сценарист Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила компания United Agents.

Главные тезисы

  • Том Стоппард был выдающимся британским драматургом, режиссером и сценаристом, удостоенным многочисленных наград за свой талант.
  • Он родился в Чехословакии, пережил нацистскую оккупацию и начал свою карьеру в журналистике, позднее став известным театральным критиком.
  • Одной из наиболее известных пьес Тома Стоппарда является “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”, за которую он получил свою первую премию “Тони”.

Умер выдающийся драматург Том Стоппард

Мы с глубокой грустью сообщаем, что наш любимый клиент и друг Том Стоппард мирно умер дома в Дорсете, в окружении своей семьи, говорится в заявлении компании.

Стоппард был одним из известнейших британских драматургов. За свою многолетнюю карьеру по телевидению, в театре и кино он получил три премии Лоуренса Оливье, пять «Тони» и «Оскар». В 1997 году королева Елизавета II посвятила драматурга в рыцари за его вклад в развитие театра.

Он родился в 1937 году в Чехословакии в еврейской семье. Во время нацистской оккупации семья вынуждена была бежать из страны и, наконец, оказалась в Великобритании.

Свою карьеру будущий драматург начал в журналистике. Он стал театральным критиком, а потом писал пьесы для радио и телевидения.

Его театральный дебют состоялся в 1967 году — пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвые» принесла ему первую премию «Тони». В дальнейшем Стоппард становился ее лауреатом еще четырежды: в 1976, 1984, 2007 и 2023 годах. В 1990 году он снял фильм «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

Среди самых известных пьес Стоппарда — "Травести", "Аркадия", "Берег Утопии", "Рок-н-ролл" и т.д.

Он также является автором сценариев к фильмам «Империя солнца» (1987), «Билли Батгейт» (1991), «Тюльпановая лихорадка» (2017) и т.д.

В 1999 году по сценарию фильма «Влюбленный Шекспир» Стоппард вместе с Марком Норманом получил премию «Оскар».

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет
Льоса
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
"Неутомимый двигатель моды". Умер легендарный дизайнер Джорджио Армани
Армани
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Умерла культовая голливудская актриса Дайан Китон
Китон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?