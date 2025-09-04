"Неутомимый двигатель моды". Умер легендарный дизайнер Джорджио Армани

Мир моды всколыхнула трагическая новость. В 91 год умер Джорджио Армани — культовый итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров.
Главные тезисы
- Джорджио Армани — культовый итальянский дизайнер, умерший в возрасте 91 года.
- Он основал модный дом Armani и стал одним из самых влиятельных дизайнеров мира, изменив моду 1970–80-х годов.
- Бренд Armani стал империей, включая линии одежды, аксессуаров, домашний текстиль и даже отели и рестораны.
Джорджио Армани скончался в возрасте 91 года
О смерти модельера и главы легендарного модного дома стало известно 4 сентября.
Трагическое известие объявила компания Armani в Instagram.
С глубокой печалью Armani Group объявляет о смерти своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджио Армани.
Без устали он работал до последних дней, посвящая себя компании, ее коллекциям, а также разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как существующим, так и продолжающимся, — добавили представители бренда.
Открытая для посетителей церемония прощания с дизайнером продлится с 6 по 7 сентября с 9:00 до 18:00 в Милане. Сами похороны пройдут в закрытом круге.
Джорджо Армани — итальянский модельер и предприниматель, один из самых влиятельных дизайнеров мира и основатель модного дома Armani.
Он родился 11 июля 1934 г. в городе Пьяченца. Первоначально Армани учился на врача в Миланском университете, однако бросил обучение и начал работать в универмаге La Rinascente, где занимался оформлением витрин и закупками. Впоследствии он перешел в моду и в 1960-х годах работал дизайнером компании Nino Cerruti.
Бренд быстро разросся в настоящую империю. Помимо основной линии Giorgio Armani модельер создал молодежный бренд Emporio Armani, демократический Armani Exchange (AX), спортивный Armani Jeans, элитное направление Armani Privé, а также коллекции для дома Armani Casa. Бизнес распространился и за пределы моды: впоследствии были открыты отели и рестораны под брендом Armani Hotels.
Джорджо Армани считается символом итальянского стиля, а его компания является одной из самых успешных в мире моды. Он никогда не был женат и не имеет детей.
Всю жизнь посвятил своей работе. По данным Forbes, состояние Армани оценивается в миллиарды долларов, а его имя остается синонимом элегантности и высокой моды уже почти полвека.
