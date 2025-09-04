"Неутомимый двигатель моды". Умер легендарный дизайнер Джорджио Армани
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Неутомимый двигатель моды". Умер легендарный дизайнер Джорджио Армани

Армани
Читати українською
Источник:  online.ua

Мир моды всколыхнула трагическая новость. В 91 год умер Джорджио Армани — культовый итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров.

Главные тезисы

  • Джорджио Армани — культовый итальянский дизайнер, умерший в возрасте 91 года.
  • Он основал модный дом Armani и стал одним из самых влиятельных дизайнеров мира, изменив моду 1970–80-х годов.
  • Бренд Armani стал империей, включая линии одежды, аксессуаров, домашний текстиль и даже отели и рестораны.

Джорджио Армани скончался в возрасте 91 года

О смерти модельера и главы легендарного модного дома стало известно 4 сентября.

Трагическое известие объявила компания Armani в Instagram.

С глубокой печалью Armani Group объявляет о смерти своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджио Армани.

Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и коллеги, мирно умер в окружении близких.

Джорджио Армани

Без устали он работал до последних дней, посвящая себя компании, ее коллекциям, а также разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как существующим, так и продолжающимся, — добавили представители бренда.

Открытая для посетителей церемония прощания с дизайнером продлится с 6 по 7 сентября с 9:00 до 18:00 в Милане. Сами похороны пройдут в закрытом круге.

Джорджо Армани — итальянский модельер и предприниматель, один из самых влиятельных дизайнеров мира и основатель модного дома Armani.

Он родился 11 июля 1934 г. в городе Пьяченца. Первоначально Армани учился на врача в Миланском университете, однако бросил обучение и начал работать в универмаге La Rinascente, где занимался оформлением витрин и закупками. Впоследствии он перешел в моду и в 1960-х годах работал дизайнером компании Nino Cerruti.

В 1975 году вместе с партнером Серджио Галеотти он основал собственную компанию Giorgio Armani SpA Мировое признание Армани получил благодаря своему подходу к мужскому костюму — его пиджаки стали более мягкими, более свободными и более современными, что коренным образом изменило моду 1970–80-х. Огромный успех пришел после фильма American Gigolo (1980), где Ричард Гир появился в костюмах от Армани.

Бренд быстро разросся в настоящую империю. Помимо основной линии Giorgio Armani модельер создал молодежный бренд Emporio Armani, демократический Armani Exchange (AX), спортивный Armani Jeans, элитное направление Armani Privé, а также коллекции для дома Armani Casa. Бизнес распространился и за пределы моды: впоследствии были открыты отели и рестораны под брендом Armani Hotels.

Джорджио Армани

Джорджо Армани считается символом итальянского стиля, а его компания является одной из самых успешных в мире моды. Он никогда не был женат и не имеет детей.

Всю жизнь посвятил своей работе. По данным Forbes, состояние Армани оценивается в миллиарды долларов, а его имя остается синонимом элегантности и высокой моды уже почти полвека.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Автор хитов Эдит Пиаф. Умер французский композитор Дюмон
Дюмон
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Умер культовый режиссер Дэвид Линч
Линч
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Умерла легендарная певица и актриса Марианна Фейтфулл
Фейтфулл

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?