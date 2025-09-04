"Неутомимый двигатель моды". Умер легендарный дизайнер Джорджио Армани

Мир моды всколыхнула трагическая новость. В 91 год умер Джорджио Армани — культовый итальянский дизайнер модной одежды и аксессуаров.

Джорджио Армани скончался в возрасте 91 года

О смерти модельера и главы легендарного модного дома стало известно 4 сентября.

Трагическое известие объявила компания Armani в Instagram.

С глубокой печалью Armani Group объявляет о смерти своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджио Армани.

Господин Армани, как его всегда с уважением и восхищением называли сотрудники и коллеги, мирно умер в окружении близких. Поделиться

Джорджио Армани

Без устали он работал до последних дней, посвящая себя компании, ее коллекциям, а также разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как существующим, так и продолжающимся, — добавили представители бренда.

Открытая для посетителей церемония прощания с дизайнером продлится с 6 по 7 сентября с 9:00 до 18:00 в Милане. Сами похороны пройдут в закрытом круге.

Джорджо Армани — итальянский модельер и предприниматель, один из самых влиятельных дизайнеров мира и основатель модного дома Armani.

Он родился 11 июля 1934 г. в городе Пьяченца. Первоначально Армани учился на врача в Миланском университете, однако бросил обучение и начал работать в универмаге La Rinascente, где занимался оформлением витрин и закупками. Впоследствии он перешел в моду и в 1960-х годах работал дизайнером компании Nino Cerruti.

В 1975 году вместе с партнером Серджио Галеотти он основал собственную компанию Giorgio Armani SpA Мировое признание Армани получил благодаря своему подходу к мужскому костюму — его пиджаки стали более мягкими, более свободными и более современными, что коренным образом изменило моду 1970–80-х. Огромный успех пришел после фильма American Gigolo (1980), где Ричард Гир появился в костюмах от Армани. Поделиться

Бренд быстро разросся в настоящую империю. Помимо основной линии Giorgio Armani модельер создал молодежный бренд Emporio Armani, демократический Armani Exchange (AX), спортивный Armani Jeans, элитное направление Armani Privé, а также коллекции для дома Armani Casa. Бизнес распространился и за пределы моды: впоследствии были открыты отели и рестораны под брендом Armani Hotels.

Джорджио Армани

Джорджо Армани считается символом итальянского стиля, а его компания является одной из самых успешных в мире моды. Он никогда не был женат и не имеет детей.

Всю жизнь посвятил своей работе. По данным Forbes, состояние Армани оценивается в миллиарды долларов, а его имя остается синонимом элегантности и высокой моды уже почти полвека.