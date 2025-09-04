"Невтомний рушій моди". Помер легендарний дизайнер Джорджіо Армані

Світ моди сколихнула трагічна новина. У 91 рік помер Джорджіо Армані — культовий італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів.
Головні тези:
- Джорджіо Армані — культовий італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів, який помер у віці 91 року.
- Він заснував модний дім Armani та став одним із найвпливовіших дизайнерів світу.
- Армані відомий своїми революційними підходами до чоловічого костюма, що змінили моду 1970–80-х років.
Джорджіо Армані помер у віці 91 року
Про смерть модельєра та очільника легендарного модного дому стало відомо 4 вересня.
Трагічну звістку оголосила компанія Armani в Instagram.
З глибоким сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили: Джорджіо Армані.
Невтомно він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, її колекціям, а також різноманітним і постійно мінливим проєктам, як існуючим, так і тим, що тривають, — додали представники бренду.
Відкрита для відвідувачів церемонія прощання з дизайнером триватиме з 6 по 7 вересня з 9:00 до 18:00 у Мілані. Сам похорон відбудеться у закритому колі.
Джорджо Армані — італійський модельєр і підприємець, один із найвпливовіших дизайнерів світу та засновник модного дому Armani.
Він народився 11 липня 1934 року в місті П’яченца. Спочатку Армані навчався на лікаря в Міланському університеті, проте кинув навчання і почав працювати в універмазі La Rinascente, де займався оформленням вітрин та закупівлями. Згодом він перейшов у моду і в 1960-х роках працював дизайнером у компанії Nino Cerruti.
Бренд швидко розрісся у справжню імперію. Крім основної лінії Giorgio Armani, модельєр створив молодіжний бренд Emporio Armani, демократичний Armani Exchange (AX), спортивний Armani Jeans, елітний напрям Armani Privé, а також колекції для дому Armani Casa. Бізнес поширився й за межі моди: згодом було відкрито готелі й ресторани під брендом Armani Hotels.
Джорджо Армані вважається символом італійського стилю, а його компанія є однією з найуспішніших у світі моди. Він ніколи не був одружений і не має дітей.
Усе життя присвятив своїй роботі. За даними Forbes, статки Армані оцінюються в мільярди доларів, а його ім’я залишається синонімом елегантності та високої моди вже майже пів століття.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-