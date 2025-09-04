"Невтомний рушій моди". Помер легендарний дизайнер Джорджіо Армані
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Невтомний рушій моди". Помер легендарний дизайнер Джорджіо Армані

Армані
Джерело:  online.ua

Світ моди сколихнула трагічна новина. У 91 рік помер Джорджіо Армані — культовий італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів.

Головні тези:

  • Джорджіо Армані — культовий італійський дизайнер модного одягу та аксесуарів, який помер у віці 91 року.
  • Він заснував модний дім Armani та став одним із найвпливовіших дизайнерів світу.
  • Армані відомий своїми революційними підходами до чоловічого костюма, що змінили моду 1970–80-х років.

Джорджіо Армані помер у віці 91 року

Про смерть модельєра та очільника легендарного модного дому стало відомо 4 вересня.

Трагічну звістку оголосила компанія Armani в Instagram.

З глибоким сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника та невтомної рушійної сили: Джорджіо Армані.

Пан Армані, як його завжди з повагою та захопленням називали співробітники та колеги, мирно помер в оточенні близьких.

Джорджіо Армані

Невтомно він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, її колекціям, а також різноманітним і постійно мінливим проєктам, як існуючим, так і тим, що тривають, — додали представники бренду.

Відкрита для відвідувачів церемонія прощання з дизайнером триватиме з 6 по 7 вересня з 9:00 до 18:00 у Мілані. Сам похорон відбудеться у закритому колі.

Джорджо Армані — італійський модельєр і підприємець, один із найвпливовіших дизайнерів світу та засновник модного дому Armani.

Він народився 11 липня 1934 року в місті П’яченца. Спочатку Армані навчався на лікаря в Міланському університеті, проте кинув навчання і почав працювати в універмазі La Rinascente, де займався оформленням вітрин та закупівлями. Згодом він перейшов у моду і в 1960-х роках працював дизайнером у компанії Nino Cerruti.

У 1975 році разом із партнером Серджіо Ґалеотті він заснував власну компанію Giorgio Armani S.p.A. Світове визнання Армані здобув завдяки своєму підходу до чоловічого костюма — його піджаки стали м’якшими, вільнішими й більш сучасними, що докорінно змінило моду 1970–80-х. Величезний успіх прийшов після фільму "American Gigolo" (1980), де Річард Гір з’явився в костюмах від Армані.

Бренд швидко розрісся у справжню імперію. Крім основної лінії Giorgio Armani, модельєр створив молодіжний бренд Emporio Armani, демократичний Armani Exchange (AX), спортивний Armani Jeans, елітний напрям Armani Privé, а також колекції для дому Armani Casa. Бізнес поширився й за межі моди: згодом було відкрито готелі й ресторани під брендом Armani Hotels.

Джорджіо Армані

Джорджо Армані вважається символом італійського стилю, а його компанія є однією з найуспішніших у світі моди. Він ніколи не був одружений і не має дітей.

Усе життя присвятив своїй роботі. За даними Forbes, статки Армані оцінюються в мільярди доларів, а його ім’я залишається синонімом елегантності та високої моди вже майже пів століття.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Автор хітів Едіт Піаф. Помер французький композитор Дюмон
Дюмон
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Помер культовий режисер Девід Лінч
Лінч
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Померла легендарна співачка і акторка Маріанна Фейтфулл
Фейтфулл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?