Умерла культовая голливудская актриса Дайан Китон

11 октября скончалась культовая американская актриса театра и кино, кинорежиссер и продюсер Дайан Китон. Об этом сообщили близкие Дайан.
Главные тезисы
- Дайан Китон, легендарная актриса театра и кино, скончалась 11 октября в Калифорнии.
- Актриса прославилась ролями в фильмах 1970-х годов, среди которых “Крестный отец" и “Энни Голл”.
- Личная жизнь Дайан Китон была богата романами с такими известными мужчинами, как Вуди Аллен, Аль Пачино и Уоррен Битти.
Умерла легендарная оскароносная актриса Дайан Китон
Все детали и причину смерти семья предпочитала оставить конфиденциально. Через несколько месяцев, 5 января, Даяне должно было исполниться 80.
Причина смерти Китона пока неизвестна. Актриса скончалась в Калифорнии.
Китон прославилась в 1970-х годах благодаря роли в фильме "Крестный отец" с Аль Пачино и сотрудничестве с режиссером Вуди Алленом.
В 1977 году она получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Энни Голл.
Ее длинная карьера включала такие фильмы, как "Клуб первых жен", многочисленные совместные работы с режиссером Нэнси Майерс и франшизу Book Club. Другие номинации на Оскар были получены за ее роли в фильмах Красные (1981), Комната Марвина (1996) и Любовь по правилам и без (2003).
Последние роли Китона включают фильмы "Семейный камень", "Ибо я так хочу", "В поисках Дори", "Книжный клуб".
Актриса изредка появлялась на телевидении, сыграв одну из главных ролей в минисериале HBO "Молодой Папа" 2016 года.
Актриса ни разу не была официально замужем. У нее были романы с Алленом, Аль Пачино и Уорреном Битти.
