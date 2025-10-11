Умерла культовая голливудская актриса Дайан Китон

11 октября скончалась культовая американская актриса театра и кино, кинорежиссер и продюсер Дайан Китон. Об этом сообщили близкие Дайан.

Умерла легендарная оскароносная актриса Дайан Китон

Все детали и причину смерти семья предпочитала оставить конфиденциально. Через несколько месяцев, 5 января, Даяне должно было исполниться 80.

Причина смерти Китона пока неизвестна. Актриса скончалась в Калифорнии.

Китон прославилась в 1970-х годах благодаря роли в фильме "Крестный отец" с Аль Пачино и сотрудничестве с режиссером Вуди Алленом.

В 1977 году она получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Энни Голл.

Ее длинная карьера включала такие фильмы, как "Клуб первых жен", многочисленные совместные работы с режиссером Нэнси Майерс и франшизу Book Club. Другие номинации на Оскар были получены за ее роли в фильмах Красные (1981), Комната Марвина (1996) и Любовь по правилам и без (2003).

Китон сотрудничала с Вуди Алленом в фильмах "Интерьеры" (1978), "Мангеттен" (1979) и "Загадочное убийство в Мангеттене" (1993). Актриса даже стала в защиту Аллена после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых его падчерицей Дилан Ферроу.

Последние роли Китона включают фильмы "Семейный камень", "Ибо я так хочу", "В поисках Дори", "Книжный клуб".

Дайан Китон в сериале "Молодой Папа"

Актриса изредка появлялась на телевидении, сыграв одну из главных ролей в минисериале HBO "Молодой Папа" 2016 года.

Актриса ни разу не была официально замужем. У нее были романы с Алленом, Аль Пачино и Уорреном Битти.