Померла культова голлівудська акторка Даян Кітон

11 жовтня померла культова американська акторка театру і кіно, кінорежисерка і продюсерка Даян Кітон. Про це повідомили близькі Даян.
Головні тези:
- Даян Кітон, культова акторка театру і кіно, померла 11 жовтня у Каліфорнії.
- Акторка прославилася ролями у фільмах 1970-х років, отримала Оскар та була висунута до інших номінацій.
- Даян Кітон співпрацювала з режисером Вуді Алленом.
Померла легендарна оскароносна акторка Даян Кітон
Усі деталі та причину смерті родина воліла залишити конфіденційними. За кілька місяців, 5 січня, Даян мало б виповнитися 80.
Причина смерті Кітон поки невідома. Актриса померла у Каліфорнії.
Кітон прославилася у 1970-х роках завдяки ролі у фільмі “Хрещений батько” з Аль Пачіно і співпраці з режисером Вуді Алленом.
У 1977 році вона отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі “Енні Голл”.
Її довга кар'єра включала такі фільми, як “Клуб перших дружин”, численні спільні роботи з режисеркою Ненсі Маєрс і франшизу Book Club. Інші номінації на Оскар були отримані за її ролі у фільмах “Червоні” (1981), “Кімната Марвіна” (1996) і “Любов за правилами та без” (2003).
Останні ролі Кітон включають фільми “Родинний камінь”, “Бо я так хочу”, “У пошуках Дорі”, “Книжковий клуб”.
Акторка зрідка з’являлася на телебаченні, зігравши одну з головних ролей у мінісеріалі HBO “Молодий Папа” 2016 року.
Актриса жодного разу не була офіційно заміжня. У неї були романи з Алленом, Аль Пачіно і Ворреном Бітті.
