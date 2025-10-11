Померла культова голлівудська акторка Даян Кітон

11 жовтня померла культова американська акторка театру і кіно, кінорежисерка і продюсерка Даян Кітон. Про це повідомили близькі Даян.

Померла легендарна оскароносна акторка Даян Кітон

Усі деталі та причину смерті родина воліла залишити конфіденційними. За кілька місяців, 5 січня, Даян мало б виповнитися 80.

Причина смерті Кітон поки невідома. Актриса померла у Каліфорнії.

Кітон прославилася у 1970-х роках завдяки ролі у фільмі “Хрещений батько” з Аль Пачіно і співпраці з режисером Вуді Алленом.

У 1977 році вона отримала Оскар за найкращу жіночу роль у фільмі “Енні Голл”.

Її довга кар'єра включала такі фільми, як “Клуб перших дружин”, численні спільні роботи з режисеркою Ненсі Маєрс і франшизу Book Club. Інші номінації на Оскар були отримані за її ролі у фільмах “Червоні” (1981), “Кімната Марвіна” (1996) і “Любов за правилами та без” (2003).

Кітон співпрацювала з Вуді Алленом у фільмах "Інтер'єри" (1978), "Мангеттен" (1979) і "Загадкове вбивство у Мангеттені" (1993). Акторка навіть стала на захист Аллена після звинувачень у сексуальному насильстві, висунутих його падчеркою Ділан Ферроу.

Останні ролі Кітон включають фільми “Родинний камінь”, “Бо я так хочу”, “У пошуках Дорі”, “Книжковий клуб”.

Даян Кітон у серіалі “Молодий Папа”

Акторка зрідка з’являлася на телебаченні, зігравши одну з головних ролей у мінісеріалі HBO “Молодий Папа” 2016 року.

Актриса жодного разу не була офіційно заміжня. У неї були романи з Алленом, Аль Пачіно і Ворреном Бітті.