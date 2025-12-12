Умер культовый украинский певец Степан Гига
Умер культовый украинский певец Степан Гига

Гига
Источник:  zaxid.net

12 декабря, в возрасте 66 лет, во Львове в результате болезни скончался легендарный украинский певец Степан Гига.

Главные тезисы

  • Степан Гига, культовый украинский певец, скончался в возрасте 66 лет в результате осложнений вирусной болезни и сахарного диабета.
  • Популярные песни певца включают в себя такие хиты, как «Улица Натальи», «Этот сон», «Яворина» и «Золото Карпат».
  • Состояние здоровья Степана Гига ухудшалось, что привело к необходимости ампутации ноги в попытке спасти его жизнь.

Умер легендарный певец Степан Гига

Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова. В больнице в тяжелом состоянии певец находился с 19 ноября, несколько дней назад стало известно, что певцу ампутировали ногу.

Об этом ZAXID.NET стало известно из собственных источников.

8 декабря блогер Богдан Беспалов рассказал, что Степан Гига имеет осложнение вирусной болезни из-за заболевания сахарным диабетом.

Он попал в больницу по болезни (условно говоря, вирусная простуда), но она дала значительные осложнения из-за сахарного диабета певца. Врачам пришлось ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь артисту. Пока его состояние очень сложное. Детали не разглашаю, ведь борьба за его жизнь продолжается.

Команда певца 19 ноября сообщила, что Степан Гига попал в больницу, где провели срочную операцию. Его состояние оценивают как тяжелое.

Степан Гига родился в селе Белки в Закарпатье в 1959 году, в ноябре артисту исполнилось 66 лет. Первый сольный альбом певца вышел в 1995 году. Через три года он стал заслуженным артистом Украины, а в 2002 году получил звание народного.

Среди самых известных песен Степана Гиги: «Улица Натали», «Этот сон», «Яворина» и «Золото Карпат».

