Умер культовый украинский певец Степан Гига

12 декабря, в возрасте 66 лет, во Львове в результате болезни скончался легендарный украинский певец Степан Гига.
Главные тезисы
- Степан Гига, культовый украинский певец, скончался в возрасте 66 лет в результате осложнений вирусной болезни и сахарного диабета.
- Популярные песни певца включают в себя такие хиты, как «Улица Натальи», «Этот сон», «Яворина» и «Золото Карпат».
- Состояние здоровья Степана Гига ухудшалось, что привело к необходимости ампутации ноги в попытке спасти его жизнь.
Умер легендарный певец Степан Гига
Степан Гига скончался в реанимации Первого ТМО Львова. В больнице в тяжелом состоянии певец находился с 19 ноября, несколько дней назад стало известно, что певцу ампутировали ногу.
Об этом ZAXID.NET стало известно из собственных источников.
8 декабря блогер Богдан Беспалов рассказал, что Степан Гига имеет осложнение вирусной болезни из-за заболевания сахарным диабетом.
Команда певца 19 ноября сообщила, что Степан Гига попал в больницу, где провели срочную операцию. Его состояние оценивают как тяжелое.
Степан Гига родился в селе Белки в Закарпатье в 1959 году, в ноябре артисту исполнилось 66 лет. Первый сольный альбом певца вышел в 1995 году. Через три года он стал заслуженным артистом Украины, а в 2002 году получил звание народного.
Среди самых известных песен Степана Гиги: «Улица Натали», «Этот сон», «Яворина» и «Золото Карпат».
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-