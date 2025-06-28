Голос поколения. Умер украинский диссидент и поэт Игорь Калинец

На 86 году жизни скончался диссидент и писатель Игорь Калинец, который был представителем позднего шестидесятничества и политзаключенным советских лагерей. Он был почетным гражданином Львова и лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко.
Главные тезисы
- Игорь Калинец был представителем позднего шестидесятничества и украинским диссидентом, символом борьбы за национальное достоинство.
- Он стал почетным гражданином Львова и лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко за свою литературную деятельность.
- Писатель и его жена стали голосом украинского достоинства в самые темные времена советского режима.
Умер украинский диссидент и поэт Игорь Калинец
Трагическое известие сообщили дочь поэта Дзвенислава Калинец-Мамчур, мэр Львова Андрей Садовый и областной совет.
Андрей Садовый отметил, что Игорь Калинец вместе со своей женой стали "голосом украинского достоинства в самые темные времена".
Господин Игорь принадлежал к генерации борцов за независимость, шестидесятников, был многолетним политзаключенным советских лагерей. Вместе с женой Ириной они были образцами несокрушимости, достоинства и подлинной интеллигенции. Будем помнить его как человека несокрушимого духа, нравственной стойкости и невыразимой светлой искренности. Светлая и вечная память", — написали в областной администрации.
Будущий писатель родился в Ходорове во Львовской области. С детства был свидетелем массовых репрессий коммунистического режима на западе страны, тем не менее со школьных лет изучал произведения украинских писателей, оказавшихся в списке запрещенных.
Игорь Калинец получил филологическое образование во Львовском университете, где познакомился с поэтом Иваном Драчем и литературным критиком, автором "Интернациональной или русификации" Иваном Дзюбой.
Позже писатель общался с поэтом Иваном Светличным, критиком и эссеистом Евгением Сверстюком, а также художницей Аллой Горской.
Стихи Калинца публиковали в журналах "Смена", "Октябрь" и "Днепр", а также в Праге в переводе на чешский.
С 1965 года писатель и его жена Ирина Стасов-Калинец были под наблюдением КГБ. За сборник "Огонь купала" художника вызвали для объяснений в областной комитет Коммунистической партии.
Такие действия спровоцировали большую активность КГБ, служащие которого начинают проводить обыски и следить за супругами.
В январе 1972 года была арестована жена диссидента — Ирина Стасов-Калинец. Через несколько месяцев власти задержали самого писателя. Калинца осудили за издание книг за границей, контакты с "неблагонадежными людьми" и иностранцами. Доказательствами по делу стали, в частности, его поэтические сборники.
После лет лагерей и ссылки в Читинской области вместе с супругой в 1981 году Калинец вернулся во Львов, где впоследствии соорганизовал массовые акции памяти запрещенного по коммунистическому режиму поэта Богдана-Игоря Антонича, а также узника лагерей, композитора Василия Барвинского.
Игорь Калинец был членом Международного ПЭН-клуба, лауреатом премии имени Ивана Франко (Чикаго) и Национальной премии имени Тараса Шевченко.
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