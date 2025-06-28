Голос поколения. Умер украинский диссидент и поэт Игорь Калинец

На 86 году жизни скончался диссидент и писатель Игорь Калинец, который был представителем позднего шестидесятничества и политзаключенным советских лагерей. Он был почетным гражданином Львова и лауреатом национальной премии имени Тараса Шевченко.

Умер украинский диссидент и поэт Игорь Калинец

Трагическое известие сообщили дочь поэта Дзвенислава Калинец-Мамчур, мэр Львова Андрей Садовый и областной совет.

Андрей Садовый отметил, что Игорь Калинец вместе со своей женой стали "голосом украинского достоинства в самые темные времена".

Господин Игорь принадлежал к генерации борцов за независимость, шестидесятников, был многолетним политзаключенным советских лагерей. Вместе с женой Ириной они были образцами несокрушимости, достоинства и подлинной интеллигенции. Будем помнить его как человека несокрушимого духа, нравственной стойкости и невыразимой светлой искренности. Светлая и вечная память", — написали в областной администрации.

Игорь Калинец

Будущий писатель родился в Ходорове во Львовской области. С детства был свидетелем массовых репрессий коммунистического режима на западе страны, тем не менее со школьных лет изучал произведения украинских писателей, оказавшихся в списке запрещенных.

Игорь Калинец получил филологическое образование во Львовском университете, где познакомился с поэтом Иваном Драчем и литературным критиком, автором "Интернациональной или русификации" Иваном Дзюбой.

Позже писатель общался с поэтом Иваном Светличным, критиком и эссеистом Евгением Сверстюком, а также художницей Аллой Горской.

Стихи Калинца публиковали в журналах "Смена", "Октябрь" и "Днепр", а также в Праге в переводе на чешский.

С 1965 года писатель и его жена Ирина Стасов-Калинец были под наблюдением КГБ. За сборник "Огонь купала" художника вызвали для объяснений в областной комитет Коммунистической партии.

Позже Калинца отказались принять в Союз писателей, а следующий сборник изъяли из плана издательства. Поэтому поэт усилил распространение произведений в самиздате. Следующие сборники Игоря выходили за рубежом — в Бельгии и Германии. При этом Калинец вместе с супругой принимали участие в гражданских и правозащитных акциях, приобщались к заявлениям и протестам против произвола советской власти и без официального разрешения выступали на общественных мероприятиях. Поделиться

Такие действия спровоцировали большую активность КГБ, служащие которого начинают проводить обыски и следить за супругами.

В январе 1972 года была арестована жена диссидента — Ирина Стасов-Калинец. Через несколько месяцев власти задержали самого писателя. Калинца осудили за издание книг за границей, контакты с "неблагонадежными людьми" и иностранцами. Доказательствами по делу стали, в частности, его поэтические сборники.

После лет лагерей и ссылки в Читинской области вместе с супругой в 1981 году Калинец вернулся во Львов, где впоследствии соорганизовал массовые акции памяти запрещенного по коммунистическому режиму поэта Богдана-Игоря Антонича, а также узника лагерей, композитора Василия Барвинского.

Писатель приобщился к изданию неофициального культурологического журнала "Евшан-Зилля", созданию Общества украинского языка имени Тараса Шевченко, организации панихиды на могилах замученных НКВДС. В 1988 году его вместе с супругой задержали и приговорили к штрафу. Поделиться

Игорь Калинец был членом Международного ПЭН-клуба, лауреатом премии имени Ивана Франко (Чикаго) и Национальной премии имени Тараса Шевченко.