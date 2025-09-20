Рідкісна картина Пікассо виставлена на аукціон — її не бачили понад 80 років

У жовтні в Парижі на аукціон виставлять картину видатного художника Пабло Пікассо, яку публіка не бачила від часу її створення у 1943 році.

Картину Пікассо, що вважалася зниклою, продадуть на аукціоні

За полотно "Бюст жінки у квітчастому капелюсі" (Bust of Woman in a Flowery Hat) можуть виторгувати щонайменше 9,45 млн дол.

На картині в пастельно-зелених, синіх та жовтих тонах зображено фотографку та одну з партнерок і найвідоміших муз Пікассо — Дору Маар. Попри яскраву кольорову палітру, вираз обличчя жінки виказує занепокоєння, кажуть фахівці. Поширити

"Бюст жінки у квітчастому капелюсі" створено генієм у липні 1943 року під час нацистської окупації Парижа. Відтоді твір жодного разу не представляли публіці. У 1944 році портрет Маар придбав неназваний колекціонер. З того часу картина залишалася в його родині.

[Робота] є полотном великого історичного та художнього значення. Тим більше вона залишалася невідомою публіці понад 80 років, — сказала мистецтвознавиця Аньєс Севестр-Барбе.

За даними Reuters, картину можуть продати щонайменше за 9,45 мільйона доларів. Натомість нідерландський історик мистецтва Артур Бранд вважає, що за твір виторгують значно більше, ніж припускають попередні оцінки.

Як відомо, Пікассо — один із найвидатніших художників XX століття, тому поява чогось подібного викликає захват. Іноді картини залишаються в одній родині десятиліттями, в цьому випадку з 1944 року. Поширити

Змальована на полотні Дора Маар здобувала освіту у Парижі, а згодом зайнялася комерційною та модною фотографією. Пізніше вона зосередилася на живописі.