Рідкісна картина Пікассо виставлена на аукціон — її не бачили понад 80 років
Категорія
Культура
Дата публікації

Рідкісна картина Пікассо виставлена на аукціон — її не бачили понад 80 років

Пікассо
Джерело:  CNN

У жовтні в Парижі на аукціон виставлять картину видатного художника Пабло Пікассо, яку публіка не бачила від часу її створення у 1943 році.

Головні тези:

  • Картина “Бюст жінки у квітчастому капелюсі” Пабло Пікассо, створена у 1943 році під час нацистської окупації Парижа, виставлена на аукціон після понад 80-річного “зникнення”.
  • Експертні оцінки вказують на те, що це полотно може бути продане за суму щонайменше 9,45 млн доларів, проте історик мистецтва передбачає більший виторг.
  • Портрет Дори Маар, однієї з муз та партнерок Пікассо, є важливим твором з історичного та художнього погляду.

Картину Пікассо, що вважалася зниклою, продадуть на аукціоні

За полотно "Бюст жінки у квітчастому капелюсі" (Bust of Woman in a Flowery Hat) можуть виторгувати щонайменше 9,45 млн дол.

На картині в пастельно-зелених, синіх та жовтих тонах зображено фотографку та одну з партнерок і найвідоміших муз Пікассо — Дору Маар. Попри яскраву кольорову палітру, вираз обличчя жінки виказує занепокоєння, кажуть фахівці.

"Бюст жінки у квітчастому капелюсі" створено генієм у липні 1943 року під час нацистської окупації Парижа. Відтоді твір жодного разу не представляли публіці. У 1944 році портрет Маар придбав неназваний колекціонер. З того часу картина залишалася в його родині.

[Робота] є полотном великого історичного та художнього значення. Тим більше вона залишалася невідомою публіці понад 80 років, — сказала мистецтвознавиця Аньєс Севестр-Барбе.

За даними Reuters, картину можуть продати щонайменше за 9,45 мільйона доларів. Натомість нідерландський історик мистецтва Артур Бранд вважає, що за твір виторгують значно більше, ніж припускають попередні оцінки.

Як відомо, Пікассо — один із найвидатніших художників XX століття, тому поява чогось подібного викликає захват. Іноді картини залишаються в одній родині десятиліттями, в цьому випадку з 1944 року.

Змальована на полотні Дора Маар здобувала освіту у Парижі, а згодом зайнялася комерційною та модною фотографією. Пізніше вона зосередилася на живописі.

Я досі надто відома як коханка Пікассо, щоб мене визнавали художницею, — цитував слова Маар її друг, американський артжурналіст Джеймс Лорд. За його словами, Дора також називала "брехнею" свої портрети Пікассо.

