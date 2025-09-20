Рідкісна картина Пікассо виставлена на аукціон — її не бачили понад 80 років

У жовтні в Парижі на аукціон виставлять картину видатного художника Пабло Пікассо, яку публіка не бачила від часу її створення у 1943 році.
Головні тези:
- Картина “Бюст жінки у квітчастому капелюсі” Пабло Пікассо, створена у 1943 році під час нацистської окупації Парижа, виставлена на аукціон після понад 80-річного “зникнення”.
- Експертні оцінки вказують на те, що це полотно може бути продане за суму щонайменше 9,45 млн доларів, проте історик мистецтва передбачає більший виторг.
- Портрет Дори Маар, однієї з муз та партнерок Пікассо, є важливим твором з історичного та художнього погляду.
Картину Пікассо, що вважалася зниклою, продадуть на аукціоні
За полотно "Бюст жінки у квітчастому капелюсі" (Bust of Woman in a Flowery Hat) можуть виторгувати щонайменше 9,45 млн дол.
"Бюст жінки у квітчастому капелюсі" створено генієм у липні 1943 року під час нацистської окупації Парижа. Відтоді твір жодного разу не представляли публіці. У 1944 році портрет Маар придбав неназваний колекціонер. З того часу картина залишалася в його родині.
[Робота] є полотном великого історичного та художнього значення. Тим більше вона залишалася невідомою публіці понад 80 років, — сказала мистецтвознавиця Аньєс Севестр-Барбе.
За даними Reuters, картину можуть продати щонайменше за 9,45 мільйона доларів. Натомість нідерландський історик мистецтва Артур Бранд вважає, що за твір виторгують значно більше, ніж припускають попередні оцінки.
Змальована на полотні Дора Маар здобувала освіту у Парижі, а згодом зайнялася комерційною та модною фотографією. Пізніше вона зосередилася на живописі.
Я досі надто відома як коханка Пікассо, щоб мене визнавали художницею, — цитував слова Маар її друг, американський артжурналіст Джеймс Лорд. За його словами, Дора також називала "брехнею" свої портрети Пікассо.
