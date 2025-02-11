Під картиною Пікассо виявили неочікувану знахідку

Іспанський художник Пабло Пікассо продовжує вражати світ навіть після своєї смерті. Так, нещодавно під картиною "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" (1901) було знайдено портрет невідомої жінки.
Головні тези:
- Дослідники використали інфрачервону камеру та рентгенівське сканування для виявлення портрету під картиною.
- Знахідка портрету невідомої жінки під картиною Пікассо відкриває нову сторінку в історії його творчості.
Дослідників вразила таємниця картини Пікассо
Про дивовижну знахідку першими повідомили працівники Інституту Курто (Лондон). Вони змогли її виявили за допомогою інфрачервоної камери та рентгенівського сканування, пише ArtNews.
За словами дослідників, вони вирішили уважно проаналізувати зображення іспанського скульптора, який товаришував з Пікассо.
Що важливо розуміти, це доволі відома картина художника, на якій він зобразив свого товариша, що покінчив життя самогубством.
З заявою з цього приводу виступив директор галереї Курто Барнабі Райт.
За словами останнього, експерти й раніше припускали, що під портретом де Сото ховається інша картина, враховуючи сліди та текстуру фарби.
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