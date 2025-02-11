Під картиною Пікассо виявили неочікувану знахідку
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Під картиною Пікассо виявили неочікувану знахідку

Портрет Матеу Фернандеса де Сото
Джерело:  online.ua

Іспанський художник Пабло Пікассо продовжує вражати світ навіть після своєї смерті. Так, нещодавно під картиною "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" (1901) було знайдено портрет невідомої жінки.

Головні тези:

  • Дослідники використали інфрачервону камеру та рентгенівське сканування для виявлення портрету під картиною.
  • Знахідка портрету невідомої жінки під картиною Пікассо відкриває нову сторінку в історії його творчості.

Дослідників вразила таємниця картини Пікассо

Про дивовижну знахідку першими повідомили працівники Інституту Курто (Лондон). Вони змогли її виявили за допомогою інфрачервоної камери та рентгенівського сканування, пише ArtNews.

За словами дослідників, вони вирішили уважно проаналізувати зображення іспанського скульптора, який товаришував з Пікассо.

Що важливо розуміти, це доволі відома картина художника, на якій він зобразив свого товариша, що покінчив життя самогубством.

Волосся зображеної жінки закручене у зачіску шиньйон, яку в ті часи полюбляли парижанки. Вона схожа на героїнь кількох портретів, які Пікассо створив того ж року — "Любителька абсенту" та "Жінка зі схрещеними руками".

Колаж: Courtesy Courtauld Institute of Art

З заявою з цього приводу виступив директор галереї Курто Барнабі Райт.

За словами останнього, експерти й раніше припускали, що під портретом де Сото ховається інша картина, враховуючи сліди та текстуру фарби.

Тепер ми знаємо, що це фігура жінки. Ви навіть можете почати розрізняти її обриси, просто дивлячись на картину неозброєним оком, — сказав він.

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