3-річний Лоран з Баварії незважаючи на вік, вже став професійним художником, за чиї малюнки колекціонери пропонують великі гроші.
Головні тези:
- Трьохрічний Лоран із Баварії став відомим художником, чиї абстрактні малюнки шалено популярні в Німеччині.
- Батьки швидко виявили талант Лорана до живопису і створили для нього власну студію.
- Хлопчик продає свої картини за шалені гроші, досягаючи ціни від 10 до 270 тис євро.
- Лоран використовує для малювання валики, пензлі та скребки, а його улюблені теми - слони, коні та динозаври.
- Малюнки Лорана стали справжньою сенсацією серед митців та колекціонерів, привертаючи увагу з усього світу.
Що відомо про шалену популярність малюнків 3-річної дитини у Німеччині
Зазначається, що батьки хлопчика швидко помітили любов сина до живопису і створили для нього невелику студію.
Зацікавленість дитини художнім мистецтвом з’явилась після відвідування студії малювання, де Лоран намалював кілька яскравих абстрактних малюнків.
Він наносить колір на полотно за допомогою валиків, пензлів, скребків або власноруч.
Напередодні Різдва минулого року Ліза оприлюднила кілька робіт Лорана на сторінці в Instagram.
Однак роботи Лорана майже миттєво набули шаленої популярності. Зокрема, публікації з його картинами зібрали більше мільйона переглядів.
Серед іншого, Лоран "виставляв" свої роботи на найбільшому художньому ярмарку Мюнхена ART MUC і продавав їх поціновувачам мистецтва з усього світу.
Незвичайний стиль малого художника став справжньою сенсацією серед місцевих митців та поціновувачів. Вони платять за полотна Лорана від 10 до 270 тис євро.
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