3-річний Лоран з Баварії незважаючи на вік, вже став професійним художником, за чиї малюнки колекціонери пропонують великі гроші.

Що відомо про шалену популярність малюнків 3-річної дитини у Німеччині

Зазначається, що батьки хлопчика швидко помітили любов сина до живопису і створили для нього невелику студію.

Зацікавленість дитини художнім мистецтвом з’явилась після відвідування студії малювання, де Лоран намалював кілька яскравих абстрактних малюнків.

Лоран Шварц

Він наносить колір на полотно за допомогою валиків, пензлів, скребків або власноруч.

Його улюблені речі для малювання — це слони, коні та динозаври. Якщо придивитися ближче, ви можете побачити на його картинах абстрактні зображення тварин, людей і предметів, — розповідає мати Лорана Ліза Шварц. Поширити

Напередодні Різдва минулого року Ліза оприлюднила кілька робіт Лорана на сторінці в Instagram.

Я просто так пишалася своїм сином. Про гроші я тоді навіть не думала, — розповідає мати дитини. Поширити

Однак роботи Лорана майже миттєво набули шаленої популярності. Зокрема, публікації з його картинами зібрали більше мільйона переглядів.

Серед іншого, Лоран "виставляв" свої роботи на найбільшому художньому ярмарку Мюнхена ART MUC і продавав їх поціновувачам мистецтва з усього світу.

Незвичайний стиль малого художника став справжньою сенсацією серед місцевих митців та поціновувачів. Вони платять за полотна Лорана від 10 до 270 тис євро.