У Німеччині колекціонери за шалені гроші купують картини 3-річної дитини
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У Німеччині колекціонери за шалені гроші купують картини 3-річної дитини

Лоран Шварц та його картини
Джерело:  online.ua

3-річний Лоран з Баварії незважаючи на вік, вже став професійним художником, за чиї малюнки колекціонери пропонують великі гроші.

Головні тези:

  • Трьохрічний Лоран із Баварії став відомим художником, чиї абстрактні малюнки шалено популярні в Німеччині.
  • Батьки швидко виявили талант Лорана до живопису і створили для нього власну студію.
  • Хлопчик продає свої картини за шалені гроші, досягаючи ціни від 10 до 270 тис євро.
  • Лоран використовує для малювання валики, пензлі та скребки, а його улюблені теми - слони, коні та динозаври.
  • Малюнки Лорана стали справжньою сенсацією серед митців та колекціонерів, привертаючи увагу з усього світу.

Що відомо про шалену популярність малюнків 3-річної дитини у Німеччині

Зазначається, що батьки хлопчика швидко помітили любов сина до живопису і створили для нього невелику студію.

Зацікавленість дитини художнім мистецтвом з’явилась після відвідування студії малювання, де Лоран намалював кілька яскравих абстрактних малюнків.

Трирічний хлопчик з Німеччини став популярним художником і продає картини за шалені гроші
Лоран Шварц

Він наносить колір на полотно за допомогою валиків, пензлів, скребків або власноруч.

Його улюблені речі для малювання — це слони, коні та динозаври. Якщо придивитися ближче, ви можете побачити на його картинах абстрактні зображення тварин, людей і предметів, — розповідає мати Лорана Ліза Шварц.

Напередодні Різдва минулого року Ліза оприлюднила кілька робіт Лорана на сторінці в Instagram.

Я просто так пишалася своїм сином. Про гроші я тоді навіть не думала, — розповідає мати дитини.

Однак роботи Лорана майже миттєво набули шаленої популярності. Зокрема, публікації з його картинами зібрали більше мільйона переглядів.

Серед іншого, Лоран "виставляв" свої роботи на найбільшому художньому ярмарку Мюнхена ART MUC і продавав їх поціновувачам мистецтва з усього світу.

Незвичайний стиль малого художника став справжньою сенсацією серед місцевих митців та поціновувачів. Вони платять за полотна Лорана від 10 до 270 тис євро.

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