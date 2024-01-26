В Австрії знайшли втрачену картину Густава Клімта вартістю понад 2 млрд грн — фото
Категорія
Культура
Дата публікації

В Австрії знайшли втрачену картину Густава Клімта вартістю понад 2 млрд грн — фото

Густав Клімт
Джерело:  online.ua

У Відні, після століття пошуків, нарешті відшукали картину культового австрійського художника Густава Клімта "Портрет фройляйн Лізер". За попередніми даними, вартість картини сягає понад 54 мільйони доларів (понад 2 млрд гривень - ред).

Знайдена одна з останніх картин Густава Клімта

Першим інформацію про знахідку опублікував аукціонний дім Im Kinsky.

Там звернули увагу на те, що картина такої рідкісності, художньої значущості та цінності не була доступна на артринку Центральної Європи протягом десятиліть.

Що важливо розуміти, "Портрет фройляйн Лізер" — одна з останніх робіт Клімта.

За словами фахівців, єдина відома чорно-біла фотографія картини зберігається в архівах Австрійської національної бібліотеки.

За попередніми даними, її зробили ще століття тому. Після цього її доля була невідомою, але сім'я нинішніх власників володіє картиною з 1960-х років.

Тепер вперше можна побачити яскраві кольори портрета. Картина характеризується колірною інтенсивністю, що вирізняє палітру Клімта в пізні роки його творчості.

Портрет фройляйн Лізер
Фото: "Портрет фройляйн Лізер"

Торги відбудуться уже 24 квітня 2024 року. Напередодні старту аукціону її планують продемонструвати у Великій Британії, Швейцарії, Німеччині та Гонконгу.

Відкриття цього портрета, одного з найкрасивіших творів останнього періоду творчості Клімта, є сенсацією, — наголошує команда Im Kinsky.

Що відомо про процес створення картини "Портрет фройляйн Лізер"

Як вдалося дізнатися дослідникам творчості Густава Клімта, натурницею була жінка, яку називали "фройляйн Лізер".

У квітні та травні 1917 року вона дев'ять разів відвідувала майстерню художника, щоб позувати йому.

Окрім того, відомо, що було зроблено щонайменше 25 попередніх етюдів.

Ймовірно, Клімт розпочав роботу над картиною у травні 1917 року. Художник обрав для свого зображення портрет у три чверті й зобразив молоду жінку в строго фронтальній позі, близько до переднього плану. На її плечі накинута накидка, щедро прикрашена квітами.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найбільша картина в світі продана за рекордні 62 млн доларів
Найбільша картина в світі продана за рекордні 62 млн доларів
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Знайдена картина несподівано виявилась роботою Рембрандта
Знайдена картина несподівано виявилась роботою Рембрандта
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Художник Бенксі "розкрив" своє ім'я в інтерв'ю 20 років тому — що відомо
Бенксі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм