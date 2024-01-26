В Австрии нашли картину Густава Климта стоимостью более 2 млрд грн — фото
Категория
Культура
Дата публикации

В Австрии нашли картину Густава Климта стоимостью более 2 млрд грн — фото

Густав Климт
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Источник:  online.ua

В Вене, после столетия поисков, наконец-то отыскали картину культового австрийского художника Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер". По предварительным данным, стоимость картины достигает более 54 миллионов долларов (более 2 млрд гривен – ред).

Найдена одна из последних картин Густава Климта

Первым информацию о находке опубликовал аукционный дом Im Kinsky.

Там обратили внимание на то, что картина такой редкости, художественной значимости и ценности не была доступна на артрынке Центральной Европы на протяжении десятилетий.

Что важно понимать, "Портрет фройляйн Лизер" - одна из последних работ Климта.

По словам специалистов, единственная известная черно-белая фотография картины хранится в архивах Австрийской национальной библиотеки.

По предварительным данным, ее сделали еще столетие назад. После этого ее судьба была неизвестна, но семья нынешних владельцев владеет картиной с 1960-х годов.

Теперь впервые можно увидеть яркие цвета портрета. Картина характеризуется цветовой интенсивностью, отличающей палитру Климта в поздние годы его творчества.

Портрет фройляйн Лизер
Фото: "Портрет фройляйн Лизер"

Торги пройдут уже 24 апреля 2024 года. В преддверии старта аукциона ее планируют продемонстрировать в Великобритании, Швейцарии, Германии и Гонконге.

Что известно о процессе создания картины "Портрет фройляйн Лизер"

Как удалось узнать исследователям творчества Густава Климта, натурщицей была женщина, которую называли "фройляйн Лизер".

В апреле и мае 1917 года она девять раз посещала мастерскую художника, чтобы позировать ему.

Кроме того, известно, что было сделано по меньшей мере 25 этюда.

Вероятно, Климт приступил к работе над картиной в мае 1917 года. Художник выбрал для своего изображения портрет в три четверти и изобразил молодую женщину в строго передней позе, близко к переднему плану. На ее плече накинута накидка, щедро украшенная цветами.

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