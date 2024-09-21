Науковці розкрили одну з головних таємниць картини Ван Гона "Зоряна ніч"
Категорія
Культура
Дата публікації

Науковці розкрили одну з головних таємниць картини Ван Гона "Зоряна ніч"

Ван Гог
Джерело:  online.ua

Іноземні учені вирішили провести новий детальний аналіз всесвітньо відомої картини "Зоряна ніч", яку написав Вінсент Ван Гог. Вони дійшли висновку, що вона відображає разючу схожість із "прихованою турбулентністю" в атмосфері Землі. 

Головні тези:

  • Сучасні наукові дослідження розкривають, що картина "Зоряна ніч" має схожість із "прихованою турбулентністю" в атмосфері Землі.
  • Аналіз мазків та кольорів картини підтверджує, що Ван Гог не мав фізичних знань, але передавав природні процеси через спостереження за небом.
  • Вчені виявили відповідність форм вихорів на картині фізичним законом Колмогорова.

Таємні сенси в картині "Зоряна ніч"

За словами науковців, проаналізувавши цей витвір мистецтва, вони усвідомили, що у культового художника було чітке та детальне розуміння природних процесів.

Насамперед йдеться про те, що турбулентне, закручене небо на картині має багато спільних рис із невидимими процесами динаміки рідин, які відбуваються в реальній атмосфері.

У новому дослідженні, вчені проаналізували найдрібніші деталі мазків і кольорів і виявили, що обидва ці компоненти мають сильну схожість із "прихованою турбулентністю" газів в атмосфері, — йдеться в повідомленні.

Фото: uk.wikipedia.org

Ван Гон “відчував” закони фізики, однак не знав їх

Вказано, що іноземні науковці уважно проаналізували 14 "вихорів" на небі картини.

Що важливо розуміти, їхні форми слідували закономірностям, передбаченим законом Колмогорова — фізичним правилом, що описує, як атмосферний газ рухається в різних масштабах залежно від інерційної енергії.

Коли дослідники уважніше вивчили вихори, вони також виявили, що інтервал і вага окремих мазків пензля показали відповідність із масштабуванням Бетчелора, яке описує, наскільки малими можуть бути вихори і краплі, перш ніж вони розсіються в турбулентній рідині.

Найцікавішим нюансом є те, що що Колмогоров і Бетчелор розробили свої закони через багато років після смерті художника.

Вчені дійшли висновку, що Ван Гог не міг використовувати знання про динаміку рідин, а, найімовірніше, черпав натхнення із загальних спостережень за небом.

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