Ученые раскрыли одну из главных тайн картины Ван Гона "Звездная ночь"
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Культура
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Ученые раскрыли одну из главных тайн картины Ван Гона "Звездная ночь"

Ван Гог
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Источник:  online.ua

Иностранные ученые решили провести новый детальный анализ всемирно известной картины "Звездная ночь", написанной Винсентом Ван Гог. Они пришли к выводу, что она отражает поразительное сходство со "скрытой турбулентностью" в атмосфере Земли.

Главные тезисы

  • Современные научные исследования раскрывают, что картина "Звездная ночь" схожа со "скрытой турбулентностью" в атмосфере Земли.
  • Анализ мазков и цветов картины подтверждает, что Ван Гог не знал физику, но передавал естественные процессы через наблюдение за небом.
  • Ученые нашли соответствие форм вихрей на картине физическим законам Колмогорова.

Тайные смыслы в картине "Звездная ночь"

По словам ученых, проанализировав это произведение искусства, они осознали, что у культового художника было четкое и детальное понимание природных процессов.

Прежде всего, речь идет о том, что турбулентное, закрученное небо на картине имеет много общих черт с невидимыми процессами динамики жидкостей, происходящих в реальной атмосфере.

В новом исследовании ученые проанализировали мельчайшие детали мазков и цветов и обнаружили, что оба этих компонента сильно схожи со "скрытой турбулентностью" газов в атмосфере, — сказано в сообщении.

Фото: ru.wikipedia.org

Ван Гон "чувствовал" законы физики, однако не знал их

Указано, что иностранные ученые внимательно проанализировали 14 "вихрей" на небе картины.

Что важно понимать, их формы следовали закономерностям, предусмотренным законом Колмогорова — физическим правилом, описывающим, как атмосферный газ движется в разных масштабах в зависимости от инерционной энергии.

Когда исследователи внимательнее изучили вихри, они также обнаружили, что интервал и вес отдельных мазков кисти показали соответствие с масштабированием Бетчелора, описывающим, насколько малыми могут быть вихри и капли, прежде чем рассеются в турбулентной жидкости.

Самым интересным нюансом является то, что Колмогоров и Бетчелор разработали свои законы много лет спустя после смерти художника.

Ученые пришли к выводу, что Ван Гог не мог использовать знания о динамике жидкостей, а, вероятнее всего, черпал вдохновение из общих наблюдений за небом.

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