Ученые раскрыли одну из главных тайн картины Ван Гона "Звездная ночь"

Иностранные ученые решили провести новый детальный анализ всемирно известной картины "Звездная ночь", написанной Винсентом Ван Гог. Они пришли к выводу, что она отражает поразительное сходство со "скрытой турбулентностью" в атмосфере Земли.
Главные тезисы
- Современные научные исследования раскрывают, что картина "Звездная ночь" схожа со "скрытой турбулентностью" в атмосфере Земли.
- Анализ мазков и цветов картины подтверждает, что Ван Гог не знал физику, но передавал естественные процессы через наблюдение за небом.
- Ученые нашли соответствие форм вихрей на картине физическим законам Колмогорова.
Тайные смыслы в картине "Звездная ночь"
По словам ученых, проанализировав это произведение искусства, они осознали, что у культового художника было четкое и детальное понимание природных процессов.
Прежде всего, речь идет о том, что турбулентное, закрученное небо на картине имеет много общих черт с невидимыми процессами динамики жидкостей, происходящих в реальной атмосфере.
Ван Гон "чувствовал" законы физики, однако не знал их
Указано, что иностранные ученые внимательно проанализировали 14 "вихрей" на небе картины.
Что важно понимать, их формы следовали закономерностям, предусмотренным законом Колмогорова — физическим правилом, описывающим, как атмосферный газ движется в разных масштабах в зависимости от инерционной энергии.
Самым интересным нюансом является то, что Колмогоров и Бетчелор разработали свои законы много лет спустя после смерти художника.
Ученые пришли к выводу, что Ван Гог не мог использовать знания о динамике жидкостей, а, вероятнее всего, черпал вдохновение из общих наблюдений за небом.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-