Замминистра культуры Италии подозревают в краже картины XVII

Против заместителя министра культуры Италии Витторио Згарби ведется расследование по исчезновению картины XVII века художника Рутилио Манетти "Взятие святого Петра", найденного у чиновника.

Что известно о украденной картине

Картину «Взятие святого Петра» похитили в 2013 году. Ее автор — последователь барочного мастера Караваджо Рутилио Манетти.

Картину ранее выставляли в замке в североитальянском регионе Пьемонт, итальянские медиа оценивают ее стоимость примерно в 200 тыс евро.

Фото — REPORT/RAI

На итальянском телеканале Rai появилось расследование, где владелица замка рассказала, что в 2013 году картину вырезали из рамы. Она добавила, что раньше в здание приезжал друг Згарби и заинтересовался покупкой картины.

Впоследствии другой друг Згарби передал поврежденную картину реставратору. Утверждается, что в нем было отверстие такой же формы, как кусок полотна, вырезанного из рамы в пьемонтском замке в 2013 году.

В 2021 году Згарби представил почти идентичную картину с другим названием на художественной выставке. Его также обвинили в смене полотна — он якобы добавил свечу в верхнем углу для того, чтобы скрыть происхождение картины.

Политик рассказал, что картину он нашел во время реставрации виллы, купленной его матерью более двадцати лет назад. Он утверждает, что его картина является оригиналом, а украденная в 2013 году — «плохой копией».

Другие подозрения итальянскому заместителю культуры

Также Згарби подозревают в незаконном экспорте картины, приписываемой французскому художнику Валентину де Булон — ее стоимость более 5 миллионов евро. Картину изъяла полиция в Монте-Карло, но Згарби говорит, что это копия и что она ему не принадлежит.

Quadro di Rutilio Manetti/Ho consegnato spontaneamente l’opera perché siano fatte tutte le verifiche del caso, a partire dalle misure del dipinto rispetto alla cornice di quello rubato. Sono assolutamente sereno. Il sequestro un atto dovuto. Non ho nulla da temere. Mi difenderò… — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) January 12, 2024

Мне нечего бояться. Я буду защищать себя всеми средствами от спекулирующих на этом вопросе и тех, кто становится соучастником, — заявил Згарби в субботу. Поделиться

Антимонопольный орган Италии также расследует, получал ли политик большие суммы за появление на культурных мероприятиях. Оппозиционные политики призывают немедленно уволить Згарби.