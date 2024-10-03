3-летний Лоран из Баварии, несмотря на возраст, уже стал профессиональным художником, за чьи рисунки коллекционеры предлагают большие деньги.
Главные тезисы
- Трехлетний художник Лоран из Баварии стал профессионалом, чьи рисунки пользуются огромным спросом в Германии
- Родители рано обнаружили талант Лорана и предоставили ему собственную студию для творчества
- Используя валики, кисти и скребки, Лоран создает абстрактные работы.
- Рисунки маленького художника вызвали интерес художников и коллекционеров по всему миру, став объектом желания за цены от 10 до 270 тыс. евро
- Мать Лорана Лиза Шварц гордится талантом сына, чьи работы приобрели сверхпопулярность в социальных сетях и на художественных ярмарках
Что известно о безумной популярности рисунков 3-летнего ребенка в Германии
Отмечается , что родители мальчика быстро заметили любовь сына к живописи и создали для него небольшую студию.
Интерес ребенка художественным искусством появился после посещения студии рисования, где Лоран нарисовал несколько ярких абстрактных рисунков.
Он наносит цвет на холст с помощью валиков, кистей, скребков или собственноручно.
В преддверии Рождества в прошлом году Лиза обнародовала несколько работ Лорана на странице в Instagram.
Однако работы Лорана почти мгновенно приобрели безумную популярность. В частности, публикации с его картинами собрали более миллиона просмотров.
Среди прочего, Лоран "выставлял" свои работы на крупнейшей художественной ярмарке Мюнхена ART MUC и продавал их ценителям искусства со всего мира.
Необычный стиль малого художника стал настоящей сенсацией среди местных художников и ценителей. Они платят за полотна Лорана от 10 до 270 тыс. евро.
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