3-летний Лоран из Баварии, несмотря на возраст, уже стал профессиональным художником, за чьи рисунки коллекционеры предлагают большие деньги.

Что известно о безумной популярности рисунков 3-летнего ребенка в Германии

Отмечается , что родители мальчика быстро заметили любовь сына к живописи и создали для него небольшую студию.

Интерес ребенка художественным искусством появился после посещения студии рисования, где Лоран нарисовал несколько ярких абстрактных рисунков.

Лоран Шварц

Он наносит цвет на холст с помощью валиков, кистей, скребков или собственноручно.

Его любимые вещи для рисования — это слоны, лошади и динозавры. Если присмотреться поближе, вы можете увидеть на его картинах абстрактные изображения животных, людей и предметов, — рассказывает мать Лорана Лиза Шварц. Поделиться

В преддверии Рождества в прошлом году Лиза обнародовала несколько работ Лорана на странице в Instagram.

Я просто так гордилась своим сыном. О деньгах я тогда даже не думала, — рассказывает мать ребенка. Поделиться

Однако работы Лорана почти мгновенно приобрели безумную популярность. В частности, публикации с его картинами собрали более миллиона просмотров.

Среди прочего, Лоран "выставлял" свои работы на крупнейшей художественной ярмарке Мюнхена ART MUC и продавал их ценителям искусства со всего мира.

Необычный стиль малого художника стал настоящей сенсацией среди местных художников и ценителей. Они платят за полотна Лорана от 10 до 270 тыс. евро.