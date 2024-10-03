У Німеччині колекціонери за шалені гроші купують картини 3-річної дитини
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У Німеччині колекціонери за шалені гроші купують картини 3-річної дитини

Лоран Шварц и его картины
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Источник:  online.ua

3-летний Лоран из Баварии, несмотря на возраст, уже стал профессиональным художником, за чьи рисунки коллекционеры предлагают большие деньги.

Главные тезисы

  • Трехлетний художник Лоран из Баварии стал профессионалом, чьи рисунки пользуются огромным спросом в Германии
  • Родители рано обнаружили талант Лорана и предоставили ему собственную студию для творчества
  • Используя валики, кисти и скребки, Лоран создает абстрактные работы.
  • Рисунки маленького художника вызвали интерес художников и коллекционеров по всему миру, став объектом желания за цены от 10 до 270 тыс. евро
  • Мать Лорана Лиза Шварц гордится талантом сына, чьи работы приобрели сверхпопулярность в социальных сетях и на художественных ярмарках

Что известно о безумной популярности рисунков 3-летнего ребенка в Германии

Отмечается , что родители мальчика быстро заметили любовь сына к живописи и создали для него небольшую студию.

Интерес ребенка художественным искусством появился после посещения студии рисования, где Лоран нарисовал несколько ярких абстрактных рисунков.

Трехлетний мальчик из Германии стал популярным художником и продает картины за сумасшедшие деньги.
Лоран Шварц

Он наносит цвет на холст с помощью валиков, кистей, скребков или собственноручно.

Его любимые вещи для рисования — это слоны, лошади и динозавры. Если присмотреться поближе, вы можете увидеть на его картинах абстрактные изображения животных, людей и предметов, — рассказывает мать Лорана Лиза Шварц.

В преддверии Рождества в прошлом году Лиза обнародовала несколько работ Лорана на странице в Instagram.

Я просто так гордилась своим сыном. О деньгах я тогда даже не думала, — рассказывает мать ребенка.

Однако работы Лорана почти мгновенно приобрели безумную популярность. В частности, публикации с его картинами собрали более миллиона просмотров.

Среди прочего, Лоран "выставлял" свои работы на крупнейшей художественной ярмарке Мюнхена ART MUC и продавал их ценителям искусства со всего мира.

Необычный стиль малого художника стал настоящей сенсацией среди местных художников и ценителей. Они платят за полотна Лорана от 10 до 270 тыс. евро.

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