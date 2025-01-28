У Франції вирішили долю картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"

Легендарний шедевр італійського художника Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", який наразі зберігається в паризькому музеї Лувр, отримає власне приміщення.

“Джоконда” готується до переїзду

Про це офіційно повідомив французький лідер Еммануель Макрон під час виступу в Луврі.

За його словами, "Мона Ліза" буде перенесена і виставлена "у спеціальному місці" неподалік.

Президент Франції заявив, що нове приміщення буде доступне окремо від решти музею і матиме свій вхідний квиток та умови, які дозволять "інший і більш спокійний спосіб відвідування".

На переконання Еммануеля Макрона це "відповідає тому, на що заслуговує "Мона Ліза".

Ба більше, лідер країни пообіцяв організувати реставрацію та розширення Лувру, зокрема "новий парадний вхід", аби "відновити баланс у відвідуванні" музею і повернути парижанам доступ до нього.

Фото: uk.wikipedia.org

Що важливо знати про “Мона Лізу”

Вона була написана італійським художником Леонардо да Вінчі близько 1503 року. Ця картина належить до епохи Відродження.

Повна її назва — “Портрет пані Лізи дель Джокондо” (італ. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo).

Експерти звертають увагу на те, що у жодній іншій картині Леонардо глибина та імла атмосфери не передані з такою досконалістю, як у “Мона Лізі”.

Нині "Мона Ліза" висить у найбільшому залі Лувру Salle des États, за захисною скляною вітриною, але шедевр Леонардо да Вінчі тут не єдиний.