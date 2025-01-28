Во Франции решили судьбу картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"
Категория
Культура
Дата публикации

Во Франции решили судьбу картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

Мона Лиза
Читати українською
Источник:  BFM TV

Легендарный шедевр итальянского художника Леонардо да Винчи "Мона Лиза", хранящийся в парижском музее Лувр, получит собственное помещение.

Главные тезисы

  • Это решение принял президент Франции Эммануэль Макрон.
  • Также он пообещал реставрировать и расширять музей, чтобы обеспечить комфортное посещение "Моны Лизы" и других шедевров.

"Джоконда" готовится к переезду

Об этом официально сообщил французский лидер Эммануэль Макрон во время выступления в Лувре.

По его словам, "Мона Лиза" будет перенесена и выставлена "в специальном месте" неподалеку.

Президент Франции заявил, что новое помещение будет доступно отдельно от остального музея и будет иметь свой входной билет и условия, позволяющие "другой и более спокойный способ посещения".

По убеждению Эммануэля Макрона, это "соответствует тому, чего заслуживает "Мона Лиза".

Более того, лидер страны пообещал организовать реставрацию и расширение Лувра, в частности "новый парадный вход", чтобы "восстановить баланс в посещении" музея и вернуть парижанам доступ к нему.

Фото: ru.wikipedia.org

Что важно знать о "Мона Лизе"

Она была написана итальянским художником Леонардо да Винчи около 1503 года. Эта картина относится к эпохе Возрождения.

Полное ее название — "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо" (итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo).

Эксперты обращают внимание на то, что ни в одной другой картине Леонардо глубина и мгла атмосферы не переданы с таким совершенством, как в "Мона Лизе".

Сейчас "Мона Лиза" висит в самом большом зале Лувра Salle des États, за защитной стеклянной витриной, но шедевр Леонардо да Винчи здесь не единственный.

Вместе с ним здесь экспонируют работы венецианских мастеров 16-го века, а в другом конце комнаты висит самая большая картина Лувра, "Свадьба в Кане" Паоло Веронезе.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Лондоне задержали похитителей известной картины Бэнкси
Полиция Лондона
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые раскрыли одну из главных тайн картины Ван Гона "Звездная ночь"
Ван Гог
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
У Німеччині колекціонери за шалені гроші купують картини 3-річної дитини
Лоран Шварц и его картины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?