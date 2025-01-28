Во Франции решили судьбу картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

"Джоконда" готовится к переезду

Об этом официально сообщил французский лидер Эммануэль Макрон во время выступления в Лувре.

По его словам, "Мона Лиза" будет перенесена и выставлена "в специальном месте" неподалеку.

Президент Франции заявил, что новое помещение будет доступно отдельно от остального музея и будет иметь свой входной билет и условия, позволяющие "другой и более спокойный способ посещения".

По убеждению Эммануэля Макрона, это "соответствует тому, чего заслуживает "Мона Лиза".

Более того, лидер страны пообещал организовать реставрацию и расширение Лувра, в частности "новый парадный вход", чтобы "восстановить баланс в посещении" музея и вернуть парижанам доступ к нему.

Фото: ru.wikipedia.org

Что важно знать о "Мона Лизе"

Она была написана итальянским художником Леонардо да Винчи около 1503 года. Эта картина относится к эпохе Возрождения.

Полное ее название — "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо" (итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo).

Эксперты обращают внимание на то, что ни в одной другой картине Леонардо глубина и мгла атмосферы не переданы с таким совершенством, как в "Мона Лизе".

Сейчас "Мона Лиза" висит в самом большом зале Лувра Salle des États, за защитной стеклянной витриной, но шедевр Леонардо да Винчи здесь не единственный.