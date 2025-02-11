Под картиной Пикассо обнаружили неожиданную находку

Испанский художник Пабло Пикассо продолжает поражать мир даже после своей смерти. Так, недавно под картиной "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" (1901) был найден портрет неизвестной женщины.

Исследователей поразила тайна картины Пикассо

Об удивительной находке первыми сообщили сотрудники Института Курто (Лондон). Они смогли ее обнаружить с помощью инфракрасной камеры и рентгеновского сканирования, пишет ArtNews.

По словам исследователей, они решили внимательно проанализировать изображение испанского скульптора, дружившего с Пикассо.

Что важно понимать, это довольно известная картина художника, на которой он изобразил своего товарища, покончившего с собой.

Волосы изображенной женщины закручены в прическу шиньон, которую в те времена любили парижанки. Она похожа на героинь нескольких портретов, созданных Пикассо в том же году — "Любительница абсента" и "Женщина со скрещенными руками". Поделиться

Коллаж: Courtesy Courtauld Institute of Art

С заявлением на этот счет выступил директор галереи Курто Барнаби Райт.

По словам последнего, эксперты и раньше предполагали, что под портретом де Сото скрывается другая картина, учитывая следы и текстуру краски.