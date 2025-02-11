Под картиной Пикассо обнаружили неожиданную находку
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Культура
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Под картиной Пикассо обнаружили неожиданную находку

Исследователей поразила тайна картины Пикассо
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Источник:  online.ua

Испанский художник Пабло Пикассо продолжает поражать мир даже после своей смерти. Так, недавно под картиной "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" (1901) был найден портрет неизвестной женщины.

Главные тезисы

  • Исследователи использовали инфракрасную камеру и рентгеновское сканирование для обнаружения портрета под картиной.
  • Находка портрета неизвестной женщины под картиной Пикассо открывает новую страницу в истории его творчества.

Исследователей поразила тайна картины Пикассо

Об удивительной находке первыми сообщили сотрудники Института Курто (Лондон). Они смогли ее обнаружить с помощью инфракрасной камеры и рентгеновского сканирования, пишет ArtNews.

По словам исследователей, они решили внимательно проанализировать изображение испанского скульптора, дружившего с Пикассо.

Что важно понимать, это довольно известная картина художника, на которой он изобразил своего товарища, покончившего с собой.

Волосы изображенной женщины закручены в прическу шиньон, которую в те времена любили парижанки. Она похожа на героинь нескольких портретов, созданных Пикассо в том же году — "Любительница абсента" и "Женщина со скрещенными руками".

Коллаж: Courtesy Courtauld Institute of Art

С заявлением на этот счет выступил директор галереи Курто Барнаби Райт.

По словам последнего, эксперты и раньше предполагали, что под портретом де Сото скрывается другая картина, учитывая следы и текстуру краски.

Теперь мы знаем, что это фигура женщины. Вы даже можете начать различать ее очертания, просто глядя на картину невооруженным глазом, — сказал он.

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