Под картиной Пикассо обнаружили неожиданную находку

Испанский художник Пабло Пикассо продолжает поражать мир даже после своей смерти. Так, недавно под картиной "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" (1901) был найден портрет неизвестной женщины.
Главные тезисы
- Исследователи использовали инфракрасную камеру и рентгеновское сканирование для обнаружения портрета под картиной.
- Находка портрета неизвестной женщины под картиной Пикассо открывает новую страницу в истории его творчества.
Исследователей поразила тайна картины Пикассо
Об удивительной находке первыми сообщили сотрудники Института Курто (Лондон). Они смогли ее обнаружить с помощью инфракрасной камеры и рентгеновского сканирования, пишет ArtNews.
По словам исследователей, они решили внимательно проанализировать изображение испанского скульптора, дружившего с Пикассо.
Что важно понимать, это довольно известная картина художника, на которой он изобразил своего товарища, покончившего с собой.
С заявлением на этот счет выступил директор галереи Курто Барнаби Райт.
По словам последнего, эксперты и раньше предполагали, что под портретом де Сото скрывается другая картина, учитывая следы и текстуру краски.
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