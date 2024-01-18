Пікассо і Шагал у підвалі. Шедеври живопису знайшли через 14 років

В Антверпені знайшли викрадені 14 років тому в колекціонера з Ізраїлю картини Марка Шагала і Пабло Пікассо. Правоохоронці заявили, що знайдені твори мистецтва неушкоджені.

Картини Пікассо і Шагала пролежали 14 років у підвалі

У антверпенському підвалі знайшли шедеври Пабло Пікассо і Марка Шагала, які викрали злочинці 14 років тому.

Про це 17 січня повідомило The Guardian.

Обидві картини – портрет Пікассо Tête ("Голова", 1971) і L'homme en prière ("Людина в молитві", 1970) Шагала – загальною вартістю близько 826 тис євро (понад 33 млн грн) викрали з будинку колекціонера в Тель-Авіві у 2010 році.

Під час тієї ж крадіжки грабіжники також винесли з сейфа коштовності вартістю 626 222 євро (понад 25 млн грн).

theguardian.com

Правоохоронці зазначили, що хоча будинок колекціонера був обладнаний ефективною і складною системою сигналізації, злодіям вдалося нейтралізувати її та проникнути в приміщення. З сейфа вони викрали лише картини Шагала і Пікассо, оминувши інші роботи.

Слідчі досягли прориву в десятирічних пошуках картин наприкінці 2022 року, коли бельгійська поліція отримала підказку, що ці картини на продаж виставив місцевий артдилер. Пізніше у його будинку знайшли значну суму грошей, але не полотна. І хоча підозрюваний зізнався у крадіжці, не розповів, де саме їх зберігає.

Обидва викрадені картини вдалося знайти у підвалі будинку в Антверпені, де мешкав артдилер. Правоохоронці запевнили, що обидва полотна лишилися неушкодженими й були в оригінальних рамах.

Головному підозрюваному пред'явили звинувачення в крадіжці двох картин і помістили під арешт.

Що відомо про викрадену картину XVII століття

Проти заступника міністра культури Італії Вітторіо Згарбі ведеться розслідування щодо зникнення картини XVII століття художника Рутіліо Манетті "Взяття святого Петра", яка була знайдена у посадовця.

Картину «Взяття святого Петра» викрали в 2013 році. Її автор – послідовник барокового майстра Караваджо Рутіліо Манетті.

Картину раніше виставляли в замку в північноіталійському регіоні Пʼємонт, італійські медіа оцінюють її вартість у приблизно 200 тис євро.

На італійському телеканалі Rai зʼявилося розслідування, де власниця замку розповіла, що у 2013 році картину вирізали з рами. Вона додала, що раніше до будівлі приїжджав друг Згарбі й зацікавився купівлею картини.

Згодом інший друг Згарбі передав пошкоджену картину реставратору. Стверджується, що в ній був отвір такої самої форми, як шматок полотна, вирізаного з рами у пʼємонтському замку у 2013 році.

У 2021 році Згарбі представив майже ідентичну картину з іншою назвою на художній виставці. Його також звинуватили у зміні полотна – він нібито додав свічку у верхньому куті для того, щоб приховати походження картини.

Політик розповів, що картину він знайшов під час реставрації вілли, яку купила його матір понад двадцять років тому. Він стверджує, що його картина є оригіналом, а вкрадена у 2013 році – «поганою копією».