Пикассо и Шагал в подвале. Шедевры живописи нашли спустя 14 лет

В Антверпене обнаружили похищенные 14 лет назад у коллекционера из Израиля картины Марка Шагала и Пабло Пикассо. Правоохранители заявили, что найденные произведения искусства невредимы.

Картины Пикассо и Шагала пролежали 14 лет в подвале

В антверпенском подвале обнаружили шедевры Пабло Пикассо и Марка Шагала, похитивших преступники 14 лет назад.

Об этом 17 января сообщило The Guardian.

Обе картины – портрет Пикассо Tête ("Голова", 1971) и L'homme en prière ("Человек в молитве", 1970) Шагала – общей стоимостью около 826 тыс евро (более 33 млн грн) похитили из дома коллекционера в Тель-Авиве в 2010 году.

Во время той же кражи грабители также вынесли из сейфа драгоценности стоимостью 626 222 евро (свыше 25 млн грн).

theguardian.com

Правоохранители отметили, что хотя здание коллекционера было оборудовано эффективной и сложной системой сигнализации, ворам удалось нейтрализовать ее и проникнуть в помещение. Из сейфа они похитили только картины Шагала и Пикассо, минуя другие работы.

Следователи добились прорыва в десятилетних поисках картин в конце 2022 года, когда бельгийская полиция получила подсказку, что эти картины на продажу выставил местный артдилер. Позже в его доме нашли значительную сумму денег, но не холста. И хотя подозреваемый признался в воровстве, не рассказал, где именно их хранит.

Обе похищенные картины удалось обнаружить в подвале дома в Антверпене, где жил арт-дилер. Правоохранители заверили, что оба полотна остались невредимыми и были в оригинальных рамах.

Главному подозреваемому предъявили обвинение в воровстве двух картин и поместили под арест.

Что известно о похищенной картине XVII века

Против заместителя министра культуры Италии Витторио Згарби ведется расследование по исчезновению картины XVII века художника Рутилио Манетти "Взятие святого Петра", найденного у чиновника.

Картину «Взятие святого Петра» похитили в 2013 году. Ее автор – последователь барочного мастера Караваджо Рутилио Манетти.

Картину ранее выставляли в замке в североитальянском регионе Пьемонт, итальянские медиа оценивают ее стоимость примерно в 200 тыс евро.

На итальянском телеканале Rai появилось расследование, где владелица замка рассказала, что в 2013 году картину вырезали из рамы. Она добавила, что раньше в здание приезжал друг Згарби и заинтересовался покупкой картины.

Впоследствии другой друг Згарби передал поврежденную картину реставратору. Утверждается, что в нем было отверстие такой же формы, как кусок полотна, вырезанного из рамы в пьемонтском замке в 2013 году.

В 2021 году Згарби представил почти идентичную картину с другим названием на художественной выставке. Его также обвинили в смене полотна – он якобы добавил свечу в верхнем углу для того, чтобы скрыть происхождение картины.

Политик рассказал, что картину он нашел во время реставрации виллы, купленной его матерью более двадцати лет назад. Он утверждает, что его картина является оригиналом, а украденная в 2013 году – плохой копией.