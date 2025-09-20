Редкая картина Пикассо выставлена на аукцион — ее не видели более 80 лет

В октябре в Париже на аукцион выставят картину величайшего художника Пабло Пикассо, которую публика не видела со времени ее создания в 1943 году.
Главные тезисы
- На аукционе в Париже будет выставлена редкая картина Пабло Пикассо - “Бюст женщины в цветастой шляпе”.
- Эксперты оценивают, что полотно может быть продано за не менее 9,45 млн долларов, однако историк искусства предполагает более высокую выручку.
- Историческое и художественное значение этой картины, изображающей портрет Доры Маар, партнерки Пикассо, выделяет ее среди других произведений.
Считавшаяся пропавшей картина Пикассо выставлена на аукцион
За полотно "Бюст женщины в цветастой шляпе" (Bust of Woman in a Flowery Hat) могут выторговать не менее 9,45 млн дол.
"Бюст женщины в цветастой шляпе" создан гением в июле 1943 года во время нацистской оккупации Парижа. С того времени произведение ни разу не представляли публике. В 1944 году портрет Маар приобрел неназванный коллекционер. С этого времени картина оставалась в его семье.
[Работа] является холстом большого исторического и художественного значения. Тем более, она оставалась неизвестной публике более 80 лет, — сказала искусствовед Аньес Севестр-Барбе.
По данным Reuters, картину могут продать не менее 9,45 миллиона долларов. Нидерландский историк искусства Артур Бранд считает, что за произведение выторгуют значительно больше, чем предполагают предварительные оценки.
Изображенная на холсте Дора Маар получала образование в Париже, а затем занялась коммерческой и модной фотографией. Позже она сосредоточилась на живописи.
Я еще слишком известна как любовница Пикассо, чтобы меня признавали художницей, — цитировал слова Маар ее друг, американский артжурналист Джеймс Лорд. По его словам, Дора также называла "ложью" свои портреты Пикассо.
