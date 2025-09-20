Редкая картина Пикассо выставлена на аукцион — ее не видели более 80 лет

В октябре в Париже на аукцион выставят картину величайшего художника Пабло Пикассо, которую публика не видела со времени ее создания в 1943 году.

Считавшаяся пропавшей картина Пикассо выставлена на аукцион

За полотно "Бюст женщины в цветастой шляпе" (Bust of Woman in a Flowery Hat) могут выторговать не менее 9,45 млн дол.

На картине в пастельно-зеленых, синих и желтых тонах изображена фотография и одна из партнерш и известнейших муз Пикассо — Дору Маар. Несмотря на яркую цветовую палитру, выражение лица женщины выражает беспокойство, говорят специалисты. Поделиться

"Бюст женщины в цветастой шляпе" создан гением в июле 1943 года во время нацистской оккупации Парижа. С того времени произведение ни разу не представляли публике. В 1944 году портрет Маар приобрел неназванный коллекционер. С этого времени картина оставалась в его семье.

[Работа] является холстом большого исторического и художественного значения. Тем более, она оставалась неизвестной публике более 80 лет, — сказала искусствовед Аньес Севестр-Барбе.

По данным Reuters, картину могут продать не менее 9,45 миллиона долларов. Нидерландский историк искусства Артур Бранд считает, что за произведение выторгуют значительно больше, чем предполагают предварительные оценки.

Как известно, Пикассо — один из величайших художников XX века, поэтому появление чего-то подобного вызывает восторг. Иногда картины остаются в одной семье десятилетиями, в этом случае с 1944 года. Поделиться

Изображенная на холсте Дора Маар получала образование в Париже, а затем занялась коммерческой и модной фотографией. Позже она сосредоточилась на живописи.