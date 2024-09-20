Попри санкції російський експорт нафтопродуктів відновився. У чому причина

Російський експорт нафтопродуктів, попри санкції ЄС та США, відновився в першій половині вересня завдяки відновленню постачання дизельного палива та мазуту на тлі покращення темпів переробки.

Росія відновила обсяги експорту нафтопродуктів

Зокрема постачання мазуту підскочили до найвищого рівня за цей рік.

За перші 15 днів цього місяця морський експорт російських нафтопродуктів становив приблизно 2,2 млн барелів на день. Це майже на 10% більше, якщо порівнювати з середньодобовим серпневим показником.

Експорт дизельного палива та газойлю склав близько 807 тис барелів на день (+10%).

Водночас постачання мазуту підскочило на 13%, до 749 тис барелів.

У минулому місяці постачання впали до мінімуму за чотири місяці через скорочення експорту мазуту та дизпалива, на які припадало 70% всіх поставок нафтопродуктів з РФ.

Теперішнє зростання пов’язують із прискоренням темпів переробки. Раніше вони дещо знизились через атаки українських БПЛА. Поширити

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На початку вересня повідомлялось, що Московський нафтопереробний завод, який належить російської компанії "Газпром", призупинив роботу після атаки дронів.

Тоді ж стало відомо, що для відновлення переробки нафти на установці "Євро+" буде потрібно "п'ять-шість днів".

У серпні сталася велика пожежа на нафтобазі в Ростовській області, яку атакували дрони. На супутникових знімках нафтобази було видно густий чорний дим, а також осередки займання.