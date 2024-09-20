Российский экспорт нефтепродуктов возобновился, несмотря на санкции. В чем причина

Российский экспорт нефтепродуктов, несмотря на санкции ЕС и США, возобновился в первой половине сентября благодаря возобновлению поставок дизельного топлива и мазута на фоне улучшения темпов переработки.

Россия возобновила объемы экспорта нефтепродуктов

В частности, поставки мазута подскочили до самого высокого уровня за этот год.

За первые 15 дней этого месяца морской экспорт российских нефтепродуктов составил примерно 2,2 млн баррелей в день. Это почти на 10% больше, если сравнивать со среднесуточным августовским показателем.

Экспорт дизельного топлива и газойля составил около 807 тыс. баррелей в день (+10%).

В то же время поставки мазута подскочили на 13%, до 749 тыс баррелей.

В прошлом месяце поставки упали до минимума за четыре месяца из-за сокращения экспорта мазута и дизтоплива, на которые приходилось 70% всех поставок нефтепродуктов из РФ.

Нынешний рост связывают с ускорением темпов переработки. Ранее они несколько снизились из-за атак украинских БПЛА. Поделиться

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В начале сентября сообщалось, что Московский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Газпром", приостановил работу после атаки дронов.

Тогда же стало известно, что для возобновления переработки нефти на установке "Евро+" потребуется "пять-шесть дней".

В августе произошел большой пожар на нефтебазе в Ростовской области, который атаковали дроны. На спутниковых снимках нефтебазы был виден густой черный дым, а также очаги возгорания.