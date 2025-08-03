"Порожнеча розуму". Що відомо про загадковий феномен свідомості
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Порожнеча розуму". Що відомо про загадковий феномен свідомості

"Порожнеча розуму" - що відомо про загадковий стан свідомості
Джерело:  Live Science

Більшість людей неодноразово стикалися з відчуттям, коли на якусь мить здається, що мозок припиняє працювати, а в голові немає жодної думки. За словами нейробіологів, йдеться про стан свідомості, який називають mind blanking, або "порожнеча розуму". 

Головні тези:

  • Mind blanking вважається мініперезавантаженням мозку.
  • “Порожнеча розуму” спостерігається частіше у людей, які страждають від недосипання.

"Порожнеча розуму" — що відомо про загадковий стан свідомості

Mind blanking — короткотривалий період, коли мозок взагалі не створює думки.

Під час досліджень вдалося дізнатися, що від 5% до 20% нашого часу під час неспання може проходити в цьому стані.

За слова вчених, коли люди переживають "порожнечу розуму" — вони реагують повільніше, ніж під час інших станів.

На EEG було видно: мозкова активність у ці моменти глобально сповільнюється, а не концентрується у певних ділянках. Це важливо, адже раніше вважалося, що під час неспання мозок завжди щось продукує.

Науковці дійшли висновку, що mind blanking — це своєрідне мініперезавантаження мозку під час неспання.

Ні для кого не секрет, що завдяки глибокому сну мозок очищується від накопичених метаболічних відходів, охолоджується, економить енергію та "підлаштовується" до наступного дня.

Це як узяти хвилинку, щоб "провітрити голову". А попередні спостереження показують: у людей, які недосипають, "порожнеча розуму" трапляється частіше, що підтверджує цю гіпотезу, — наголосив один з авторів дослідження.

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