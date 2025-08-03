"Порожнеча розуму". Що відомо про загадковий феномен свідомості

Більшість людей неодноразово стикалися з відчуттям, коли на якусь мить здається, що мозок припиняє працювати, а в голові немає жодної думки. За словами нейробіологів, йдеться про стан свідомості, який називають mind blanking, або "порожнеча розуму".

"Порожнеча розуму" — що відомо про загадковий стан свідомості

Mind blanking — короткотривалий період, коли мозок взагалі не створює думки.

Під час досліджень вдалося дізнатися, що від 5% до 20% нашого часу під час неспання може проходити в цьому стані.

За слова вчених, коли люди переживають "порожнечу розуму" — вони реагують повільніше, ніж під час інших станів.

На EEG було видно: мозкова активність у ці моменти глобально сповільнюється, а не концентрується у певних ділянках. Це важливо, адже раніше вважалося, що під час неспання мозок завжди щось продукує. Поширити

Науковці дійшли висновку, що mind blanking — це своєрідне мініперезавантаження мозку під час неспання.

Ні для кого не секрет, що завдяки глибокому сну мозок очищується від накопичених метаболічних відходів, охолоджується, економить енергію та "підлаштовується" до наступного дня.