"Порожнеча розуму". Що відомо про загадковий феномен свідомості

Більшість людей неодноразово стикалися з відчуттям, коли на якусь мить здається, що мозок припиняє працювати, а в голові немає жодної думки. За словами нейробіологів, йдеться про стан свідомості, який називають mind blanking, або "порожнеча розуму".
Головні тези:
- Mind blanking вважається мініперезавантаженням мозку.
- “Порожнеча розуму” спостерігається частіше у людей, які страждають від недосипання.
"Порожнеча розуму" — що відомо про загадковий стан свідомості
Mind blanking — короткотривалий період, коли мозок взагалі не створює думки.
Під час досліджень вдалося дізнатися, що від 5% до 20% нашого часу під час неспання може проходити в цьому стані.
За слова вчених, коли люди переживають "порожнечу розуму" — вони реагують повільніше, ніж під час інших станів.
Науковці дійшли висновку, що mind blanking — це своєрідне мініперезавантаження мозку під час неспання.
Ні для кого не секрет, що завдяки глибокому сну мозок очищується від накопичених метаболічних відходів, охолоджується, економить енергію та "підлаштовується" до наступного дня.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-