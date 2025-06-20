Як ChatGPT впливає на мозок — неочікуваний висновок вчених

Попри шалену популярність ChatGPT серед користувачів різних вікових категорій, він має вкрай негативний вплив на мозкову діяльність. Про це попереджають науковці з Массачусетського технологічного інституту.

Вчені виявили ще один серйозний недолік ChatGPT

У новому дослідження взяли участь 54 людини віком від 18 до 39 років.

Вони повинні були написати кілька есе для SAT — стандартного тесту для вступу до американських коледжів. Головна тема — етика благодійності та проблеми надмірного вибору.

Усіх учасників експерименту поділили на 3 групи:

перша для написання есе використовувала ChatGPT від OpenAI, друга — пошукову систему Google, а третя робила все самотужки.

У межах дослідження мозкову активність учасників уважно аналізували за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ).

Учасники, які покладалися на допомогу ChatGPT, мали дуже схожі есе, в яких бракувало оригінальних думок. Експерти навіть назвали їх бездушними.

Ба більше, вказано, що з кожним наступним есе представники цієї групи ставали дедалі ледачішими. Врешті-решт вони навіть наказали ChatGPT виконати майже всю роботу.

Вчені виявили, що представники цієї групи мали найнижчі показники активності мозку, а також найгірші результати на нейронному, лінгвістичному та поведінковому рівнях. У них був поганий рівень виконавчого контролю та уваги. Поширити

Що стосується тих учасників дослідження, яка для написання есе використовувала лише свої думки та знання, то саме вони мали найкращі нейронні зв'язки, особливо в альфа-, тета- і бета-діапазонах, пов'язаних із генеруванням творчих ідей, навантаження на пам'ять та семантичною обробкою.