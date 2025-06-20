Как ChatGPT влияет на мозг — неожиданный вывод ученых

Несмотря на бешеную популярность ChatGPT среди пользователей разных возрастов, он оказывает крайне негативное влияние на мозговую деятельность. Об этом предупреждают ученые из Массачусетского технологического института.

Ученые обнаружили еще один серьезный недостаток ChatGPT

В новом исследовании приняли участие 54 человека в возрасте от 18 до 39 лет.

Они должны были написать несколько эссе для SAT — стандартного теста для поступления в американские колледжи. Главная тема — этика благотворительности и проблемы чрезмерного выбора.

Всех участников эксперимента разделили на 3 группы:

первая для написания эссе использовала ChatGPT от OpenAI, вторая — поисковую систему Google, третья делала все своими силами.

В рамках исследования мозговую активность участников тщательно анализировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Участники, полагавшиеся на помощь ChatGPT, имели очень похожие эссе, у которых не хватало оригинальных мыслей. Эксперты даже назвали их бездушными.

Более того, указано, что с каждым последующим эссе представители этой группы становились все более ленивыми. В конце концов, они даже приказали ChatGPT выполнить почти всю работу.

Ученые обнаружили, что представители этой группы имели самые низкие показатели активности мозга, а также самые плохие результаты на нейронном, лингвистическом и поведенческом уровнях. У них был плохой уровень исполнительного контроля и внимания. Поделиться

Что касается участников исследования, которая для написания эссе использовала только свои мысли и знания, то именно они имели лучшие нейронные связи, особенно в альфа-, тета- и бета-диапазонах, связанных с генерированием творческих идей, нагрузкой на память и семантической обработкой.