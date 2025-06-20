Как ChatGPT влияет на мозг — неожиданный вывод ученых

Несмотря на бешеную популярность ChatGPT среди пользователей разных возрастов, он оказывает крайне негативное влияние на мозговую деятельность. Об этом предупреждают ученые из Массачусетского технологического института.
Главные тезисы
- Ученые пришли к выводу, что ChatGPT делает людей более ленивыми.
- Кроме того, их мнения – стандартизированы, а мозговая активность – ниже.
Ученые обнаружили еще один серьезный недостаток ChatGPT
В новом исследовании приняли участие 54 человека в возрасте от 18 до 39 лет.
Они должны были написать несколько эссе для SAT — стандартного теста для поступления в американские колледжи. Главная тема — этика благотворительности и проблемы чрезмерного выбора.
Всех участников эксперимента разделили на 3 группы:
первая для написания эссе использовала ChatGPT от OpenAI,
вторая — поисковую систему Google,
третья делала все своими силами.
В рамках исследования мозговую активность участников тщательно анализировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).
Участники, полагавшиеся на помощь ChatGPT, имели очень похожие эссе, у которых не хватало оригинальных мыслей. Эксперты даже назвали их бездушными.
Более того, указано, что с каждым последующим эссе представители этой группы становились все более ленивыми. В конце концов, они даже приказали ChatGPT выполнить почти всю работу.
Что касается участников исследования, которая для написания эссе использовала только свои мысли и знания, то именно они имели лучшие нейронные связи, особенно в альфа-, тета- и бета-диапазонах, связанных с генерированием творческих идей, нагрузкой на память и семантической обработкой.
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