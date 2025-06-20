Как ChatGPT влияет на мозг — неожиданный вывод ученых
Категория
Технологии
Дата публикации

Как ChatGPT влияет на мозг — неожиданный вывод ученых

Ученые обнаружили еще один серьезный недостаток ChatGPT
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Источник:  TIME

Несмотря на бешеную популярность ChatGPT среди пользователей разных возрастов, он оказывает крайне негативное влияние на мозговую деятельность. Об этом предупреждают ученые из Массачусетского технологического института.

Главные тезисы

  • Ученые пришли к выводу, что ChatGPT делает людей более ленивыми.
  • Кроме того, их мнения – стандартизированы, а мозговая активность – ниже.

Ученые обнаружили еще один серьезный недостаток ChatGPT

В новом исследовании приняли участие 54 человека в возрасте от 18 до 39 лет.

Они должны были написать несколько эссе для SAT — стандартного теста для поступления в американские колледжи. Главная тема — этика благотворительности и проблемы чрезмерного выбора.

Всех участников эксперимента разделили на 3 группы:

  1. первая для написания эссе использовала ChatGPT от OpenAI,

  2. вторая — поисковую систему Google,

  3. третья делала все своими силами.

В рамках исследования мозговую активность участников тщательно анализировали с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Участники, полагавшиеся на помощь ChatGPT, имели очень похожие эссе, у которых не хватало оригинальных мыслей. Эксперты даже назвали их бездушными.

Более того, указано, что с каждым последующим эссе представители этой группы становились все более ленивыми. В конце концов, они даже приказали ChatGPT выполнить почти всю работу.

Ученые обнаружили, что представители этой группы имели самые низкие показатели активности мозга, а также самые плохие результаты на нейронном, лингвистическом и поведенческом уровнях. У них был плохой уровень исполнительного контроля и внимания.

Что касается участников исследования, которая для написания эссе использовала только свои мысли и знания, то именно они имели лучшие нейронные связи, особенно в альфа-, тета- и бета-диапазонах, связанных с генерированием творческих идей, нагрузкой на память и семантической обработкой.

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