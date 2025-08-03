"Опустошение разума". Что известно о загадочном феномене сознания

Большинство людей неоднократно сталкивались с ощущением, когда на мгновение кажется, что мозг прекращает работать, а в голове нет ни одной мысли. По словам нейробиологов, речь идет о состоянии сознания, которое называют mind blanking, или "опустошение разума".
Главные тезисы
- Mind blanking считается миниперезагрузкой мозга.
- "Опустошение разума" наблюдается чаще у людей, страдающих от недосыпания.
"Опустошение разума" — что известно о загадочном состоянии сознания
Mind blanking — кратковременный период, когда мозг вообще не создает мысли.
В ходе исследований удалось узнать, что от 5% до 20% нашего времени во время бодрствования может проходить в этом состоянии.
По словам ученых, когда люди переживают "пустошение разума" — они реагируют медленнее, чем во время других состояний.
Ученые пришли к выводу, что mind blanking — это своеобразная миниперезагрузка мозга во время бодрствования.
Ни для кого не секрет, что благодаря глубокому сну мозг очищается от накопленных метаболических отходов, охлаждается, экономит энергию и "готовится" к следующему дню.
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