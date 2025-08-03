"Опустошение разума". Что известно о загадочном феномене сознания
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Опустошение разума". Что известно о загадочном феномене сознания

"Опустошение разума" - что известно о загадочном состоянии сознания
Читати українською
Источник:  Live Science

Большинство людей неоднократно сталкивались с ощущением, когда на мгновение кажется, что мозг прекращает работать, а в голове нет ни одной мысли. По словам нейробиологов, речь идет о состоянии сознания, которое называют mind blanking, или "опустошение разума".

Главные тезисы

  • Mind blanking считается миниперезагрузкой мозга.
  • "Опустошение разума" наблюдается чаще у людей, страдающих от недосыпания.

"Опустошение разума" — что известно о загадочном состоянии сознания

Mind blanking — кратковременный период, когда мозг вообще не создает мысли.

В ходе исследований удалось узнать, что от 5% до 20% нашего времени во время бодрствования может проходить в этом состоянии.

По словам ученых, когда люди переживают "пустошение разума" — они реагируют медленнее, чем во время других состояний.

На EEG было видно, что мозговая активность в эти моменты глобально замедляется, а не концентрируется в определенных участках. Это важно, ведь раньше считалось, что во время бодрствования мозг всегда что-то продуцирует.

Ученые пришли к выводу, что mind blanking — это своеобразная миниперезагрузка мозга во время бодрствования.

Ни для кого не секрет, что благодаря глубокому сну мозг очищается от накопленных метаболических отходов, охлаждается, экономит энергию и "готовится" к следующему дню.

Это как взять минутку, чтобы "проветрить голову". А предыдущие наблюдения показывают: у недосыпающих людей "опустошение разума" встречается чаще, что подтверждает эту гипотезу, — отметил один из авторов исследования.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Мозг превратился в стекло. Ученые обнародовали выводы нового исследования
мозок
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Проблема столетия. Как сверхурочная работа влияет на мозг — данные исследования
работа
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Как ChatGPT влияет на мозг — неожиданный вывод ученых
Ученые обнаружили еще один серьезный недостаток ChatGPT

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?