"Опустошение разума". Что известно о загадочном феномене сознания

Большинство людей неоднократно сталкивались с ощущением, когда на мгновение кажется, что мозг прекращает работать, а в голове нет ни одной мысли. По словам нейробиологов, речь идет о состоянии сознания, которое называют mind blanking, или "опустошение разума".

"Опустошение разума" — что известно о загадочном состоянии сознания

Mind blanking — кратковременный период, когда мозг вообще не создает мысли.

В ходе исследований удалось узнать, что от 5% до 20% нашего времени во время бодрствования может проходить в этом состоянии.

По словам ученых, когда люди переживают "пустошение разума" — они реагируют медленнее, чем во время других состояний.

На EEG было видно, что мозговая активность в эти моменты глобально замедляется, а не концентрируется в определенных участках. Это важно, ведь раньше считалось, что во время бодрствования мозг всегда что-то продуцирует. Поделиться

Ученые пришли к выводу, что mind blanking — это своеобразная миниперезагрузка мозга во время бодрствования.

Ни для кого не секрет, что благодаря глубокому сну мозг очищается от накопленных метаболических отходов, охлаждается, экономит энергию и "готовится" к следующему дню.