Потужна магнітна буря накриє Землю — відома дата

За попередніми даними, уже 27 липня наша планета відчує вплив магнітної бурі класу G1. Також вказано, що сьогодні ще очікується спокійний стан магнітосфери Землі.
Головні тези:
- Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, викликаючи головні болі, дратівливість та інші симптоми.
- Метеозалежним людям рекомендується бути обережними та підготуватися до різних сценаріїв.
Наближається нова магнітна буря
Як повідомляє meteoagent, протягом 26 липня К-індекс, які показує силу агінтної бурі, буде всього 2,3.
За словами експертів, це вказує на те, що стан магнітосфери буде спокійним.
Проте, що важливо розуміти, уже 27 числа ситуація зміниться.
Нещодавно Geomagnetism повідомив, що 23 липня з центру сонячного диска сталося виверження.
За попередніми даними, що якраз воно і вплине на Землю протягом 27 липня, хоча точні терміни невідомі.
Що таке магнітна буря
Йдеться про природне явище, яке виникає унаслідок спалахів на Сонці.
На тлі потужних викидів сонячної плазми в бік нашої планети відбувається збурення магнітного поля нашої планети. Ці збурення називають геомагнітними бурями.
Варто звернути увагу на те, що потужні магнітні бурі також можуть вплинути на роботу супутників, навігаційних систем (включно з GPS), систем радіозв'язку.
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