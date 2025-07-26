Потужна магнітна буря накриє Землю — відома дата

За попередніми даними, уже 27 липня наша планета відчує вплив магнітної бурі класу G1. Також вказано, що сьогодні ще очікується спокійний стан магнітосфери Землі.

Наближається нова магнітна буря

Як повідомляє meteoagent, протягом 26 липня К-індекс, які показує силу агінтної бурі, буде всього 2,3.

За словами експертів, це вказує на те, що стан магнітосфери буде спокійним.

Проте, що важливо розуміти, уже 27 числа ситуація зміниться.

Нещодавно Geomagnetism повідомив, що 23 липня з центру сонячного диска сталося виверження.

За попередніми даними, що якраз воно і вплине на Землю протягом 27 липня, хоча точні терміни невідомі.

Що таке магнітна буря

Йдеться про природне явище, яке виникає унаслідок спалахів на Сонці.

На тлі потужних викидів сонячної плазми в бік нашої планети відбувається збурення магнітного поля нашої планети. Ці збурення називають геомагнітними бурями.

Вважається, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. У метеозалежних людей під час магнітних бур можуть з'являтися головні болі, дратівливість, безсоння, стрибки артеріального тиску, загострення хронічних захворювань. Поширити

Варто звернути увагу на те, що потужні магнітні бурі також можуть вплинути на роботу супутників, навігаційних систем (включно з GPS), систем радіозв'язку.