Мощная магнитная буря накроет Землю — известна дата

По предварительным данным, уже 27 июля наша планета ощутит влияние магнитной бури класса G1. Также указано, что сегодня еще ожидается спокойное состояние магнитосферы Земли.

Приближается новая магнитная буря

Как сообщает meteoagent, в течение 26 июля К-индекс, показывающий силу агитной бури, будет всего лишь 2,3.

По словам экспертов, это указывает на то, что состояние магнитосферы будет спокойным.

Однако, что важно понимать, уже 27 числа ситуация изменится.

Недавно Geomagnetism сообщил, что 23 июля из центра солнечного диска произошло извержение.

По предварительным данным, как раз оно и повлияет на Землю в течение 27 июля, хотя точные сроки неизвестны.

Что такое магнитная буря

Речь идет о природном явлении, которое возникает вследствие вспышек на Солнце.

На фоне мощных выбросов солнечной плазмы в направлении нашей планеты происходит возмущение магнитного поля нашей планеты. Эти возмущения называют геомагнитными бурями.

Считается, что магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. У метеозависимых людей во время магнитных бурь могут появляться головные боли, раздражительность, бессонница, скачки артериального давления, обострение хронических заболеваний. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что мощные магнитные бури также могут повлиять на работу спутников, навигационных систем (включая GPS), систем радиосвязи.