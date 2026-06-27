Повернення призову. Німеччина може піти на радикальний крок заради оборони

Німеччина може піти на крок, від якого відмовилася понад 15 років тому. Причина - нестача військових і зростаючі побоювання через загрозу з боку Росії.

Німеччина хоче повернути призов до армії

Берлін розглядає можливість повернення обов'язкової військової служби для чоловіків уже до 2027 року. У країні побоюються, що добровольців не вистачить для посилення війська на тлі загрози з боку Росії.

Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп заявив, що владі доведеться повернути призов, якщо добровільний набір не дасть потрібного результату.

Якщо нам не вдасться досягти цих цілей за рахунок добровільного набору, нам доведеться повернутися до обов’язкового призову. Поширити

За його словами, остаточне рішення має бути ухвалено до 31 липня наступного року.

Останніми роками Німеччина намагається збільшити чисельність армії, але стикається з нестачею охочих служити. Попри зростання оборонних витрат, набрати достатню кількість новобранців поки не вдається.

Канцлер Фрідріх Мерц поставив мету збільшити чисельність Бундесверу приблизно зі 185 тисяч до 260 тисяч військових до 2035 року. Однак у парламенті сумніваються, що цього вдасться досягти лише за рахунок добровольців.

Рьовекамп заявив, що вже в першій половині наступного року уряд має оцінити результати набору та вирішити, чи потрібне повернення призову.

У Німеччині обов'язкову військову службу скасували ще у 2011 році. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання оборони та безпеки знову стали одним із головних пріоритетів для країни.