Німеччина та Південна Корея розробляють зенітну ракету для збиття КАБів

Німецький концерн Rheinmetall і південнокорейська компанія LIG Defense & Aerospace збираються розробити нову зенітну ракету C-PGM/ESHORAD. Серед іншого, її можна буде застосовувати для збиття плануючих бомб, або КАБів. Водночас її практичне використання в Україні може бути ускладнене низкою чинників.

Rheinmetall і LIG Defense & Aerospace розробляють нову зенітну ракету

Представник компанії LIG на виставці озброєння Eurosatory 2026 у Парижі розповів, що нова ракета отримала позначення C-PGM/ESHORAD. Її дальність становитиме 20 км, а задекларована максимальна висота роботи — близько 6–7 км, хоча зазначається, що практичне ураження цілей, ймовірно, відбуватиметься на меншій висоті.

Як зазначають аналітики, наразі не вирішено, який саме тип головки самонаведення (ГСН) використовуватиметься, але цілком можливо, що ракета отримає радіолокаційну систему. Планується, що розробку повністю завершать за три роки, а за ідеального сценарію — за два, тобто готовність очікується у 2028–2029 роках.

У Defense Express зазначили, що на виставці також показали пускову установку під таку ракету. Вона базується на вантажівці та має 16 комірок для запуску. У планах — інтегрувати систему ППО Skynex, яка зараз оснащена лише гарматами.

У виданні зазначають, що за концептом це звучить досить цікаво для України, враховуючи проблему масового застосування КАБів Росією.

На додачу до цього Повітряні сили вже використовують зенітки Skynex, тому інтеграція буде не така складна. Поширити

З іншого боку, на думку фахівців, досить малоймовірно, що таку систему ППО можна буде розгорнути саме на фронті. Однак, за словами аналітиків, з її допомогою можна було б прикривати важливі прифронтові об’єкти та цивільне населення.

Також існує питання ціни такої ракети та темпів виробництва, недостатня кількість яких може обмежити користь від системи. Ну і очікувана готовність у 2028-2029 роках — все ще досить нескоро, як десь на рівні зенітної DEFENDAIR від MBDA, яка буде інтегрована у Skyranger 30 для Німеччини.

Найголовнішим аргументом проти постачання Україні в Defense Express називають залучення до проєкту компанії з Південної Кореї.

Ця країна раніше вже забороняла продаж до України систем ППО KM-SAM II, тому досить ймовірно, що подібний спільний проєкт теж може не отримати дозволу. Поширити

Розробка проводитиметься в межах співпраці Rheinmetall та LIG Defense & Aerospace у сфері протиповітряної оборони, яка передбачає створення спільного підприємства. Окрім проєктування нових засобів, планується також локалізувати вже наявні південнокорейські зенітні ракети.