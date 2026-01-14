Rheinmetall продовжує постачання ЗСУ самохідних систем ППО Skyranger 35

Постачання ЗСУ Skyranger 35: що відомо

Про це заявив генеральний директор німецької збройової компанії Rheinmetall Армін Паппергер.

Rheinmetall постачає Skyranger на платформі Leopard 1 у встановлені контрактом терміни. Армін Паппергер Генеральний директор Rheinmetall

Паппергер додав, що з безпекових міркувань не розголошуватиме жодних додаткових деталей.

Частиною стратегії німецького виробника є створення місцевої оборонної екосистеми та створення місцевої доданої вартості в країнах, де Rheinmetall працює, сказав його глава. Поширити

Він також зазначив, що Skyranger є частиною системи ППО України та також стає дедалі більш поширеною в Європі.

Стаціонарні та мобільні рішення компанії для протиповітряної оборони Skynex та Skyranger, які також постачає німецький концерн, так само успішно використовуються в Україні.

Паппергер також зазначив, що з 2023 року Rheinmetall підтримує оборонні зусилля України, надаючи найсучасніші засоби повітряної розвідки.

Окрім того, компанія також поставила велику кількість 35-мм боєприпасів для зенітного танка Gepard, який використовується для боротьби з безпілотниками.

Портфоліо Rheinmetall включає різні типи барражуючих боєприпасів, нагадав Паппергер.