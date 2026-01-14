Rheinmetall продовжує постачання ЗСУ самохідних систем ППО Skyranger 35

Rheinmetall дотримується графіка постачання ЗСУ самохідних систем ППО Skyranger 35
Головні тези:
- Rheinmetall постачає ЗСУ самохідні системи ППО Skyranger 35 для ЗСУ на платформі Leopard 1 у встановлені терміни.
- Україна використовує стаціонарні та мобільні рішення Skynex та Skyranger для протиповітряної оборони, що успішно постачає Rheinmetall.
Постачання ЗСУ Skyranger 35: що відомо
Про це заявив генеральний директор німецької збройової компанії Rheinmetall Армін Паппергер.
Паппергер додав, що з безпекових міркувань не розголошуватиме жодних додаткових деталей.
Він також зазначив, що Skyranger є частиною системи ППО України та також стає дедалі більш поширеною в Європі.
Стаціонарні та мобільні рішення компанії для протиповітряної оборони Skynex та Skyranger, які також постачає німецький концерн, так само успішно використовуються в Україні.
Паппергер також зазначив, що з 2023 року Rheinmetall підтримує оборонні зусилля України, надаючи найсучасніші засоби повітряної розвідки.
Окрім того, компанія також поставила велику кількість 35-мм боєприпасів для зенітного танка Gepard, який використовується для боротьби з безпілотниками.
Портфоліо Rheinmetall включає різні типи барражуючих боєприпасів, нагадав Паппергер.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-