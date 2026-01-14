Rheinmetall продолжает поставку ВСУ самоходных систем ПВО Skyranger 35

Rheinmetall придерживается графика поставки ВСУ самоходных систем ПВО Skyranger 35
Главные тезисы
- Компания Rheinmetall успешно продолжает поставку ВСУ самоходных систем ПВО Skyranger 35 для Украины на платформе Leopard 1.
- Skynex и Skyranger - стационарные и мобильные решения от Rheinmetall, используемые Украиной для противовоздушной обороны.
- Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул важность безопасности и создание местной добавленной стоимости в странах, где действует компания.
Снабжение ВСУ Skyranger 35: что известно
Об этом заявил генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер.
Паппергер добавил, что по соображениям безопасности не будет разглашать никаких дополнительных деталей.
Он также отметил, что Skyranger является частью системы ПВО Украины и становится все более распространенной в Европе.
Стационарные и мобильные решения компании для противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, также поставляемые немецким концерном, так же успешно используются в Украине.
Паппергер также отметил, что с 2023 года Rheinmetall поддерживает оборонные усилия Украины, предоставляя самые современные средства воздушной разведки.
Кроме того, компания также поставила большое количество 35 мм боеприпасов для зенитного танка Gepard, который используется для борьбы с беспилотниками.
Портфолио Rheinmetall включает в себя различные типы барражирующих боеприпасов, напомнил Паппергер.
