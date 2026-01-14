Rheinmetall продолжает поставку ВСУ самоходных систем ПВО Skyranger 35

Снабжение ВСУ Skyranger 35: что известно

Об этом заявил генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер.

Rheinmetall снабжает Skyranger на платформе Leopard 1 в установленные контрактом сроки. Армин Паппергер Генеральный директор Rheinmetall

Паппергер добавил, что по соображениям безопасности не будет разглашать никаких дополнительных деталей.

Частью стратегии немецкого производителя является создание местной оборонной экосистемы и создание местной добавленной стоимости в странах, где работает Rheinmetall, сказал его глава. Поделиться

Он также отметил, что Skyranger является частью системы ПВО Украины и становится все более распространенной в Европе.

Стационарные и мобильные решения компании для противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, также поставляемые немецким концерном, так же успешно используются в Украине.

Паппергер также отметил, что с 2023 года Rheinmetall поддерживает оборонные усилия Украины, предоставляя самые современные средства воздушной разведки.

Кроме того, компания также поставила большое количество 35 мм боеприпасов для зенитного танка Gepard, который используется для борьбы с беспилотниками.

Портфолио Rheinmetall включает в себя различные типы барражирующих боеприпасов, напомнил Паппергер.