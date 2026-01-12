Когда Украина получит от Rheinmetall первые БМП Lynx — известны термины
Когда Украина получит от Rheinmetall первые БМП Lynx — известны термины

БМП Lynx
Источник:  Rheinmetall

Украина должна получить первые боевые машины пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года. Речь идет о пяти БМП, снабжение которых финансируется правительством Германии.

Главные тезисы

  • Украина получит первые боевые машины пехоты Lynx KF41 от Rheinmetall в начале 2026 года, заказ финансируется правительством Германии.
  • БМП Lynx KF41 обладает современными технологиями, включая модульную конструкцию, электронную архитектуру и высокий уровень защиты.
  • Стоимость заказа первых пяти боевых машин составляет двузначные миллионы евро, финансируется Германией и поддерживает обороноспособность Украины.

Rheinmetall скоро передаст Украине первые БМП Lynx

Соответствующий контракт был подписан в декабре 2025 года. Стоимость заказа первых пяти боевых машин составляет "сумму на уровне двухзначных миллионов евро", которую финансирует Германия.

Снабжение осуществляется в рамках поддержки обороноспособности Украины.

Решение о Lynx KF41 было принято после тщательных испытаний этой боевой машины пехоты следующего поколения. БМП будут оснащены двухместной башней Lance и специально сконфигурированы для вооруженных сил Украины.

В Rheinmetall также отметили, что следующим шагом является закупка дополнительных партий, включая производство в Украине.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул, что компания благодарна Украине за доверие, а правительству Германии за поддержку.

По его словам, этот заказ подтверждает долгосрочное участие Rheinmetall в поддержке Украины.

В компании подчеркнули, что Lynx KF41 разрабатывался с учетом современных и будущих требований к боевым машинам пехоты.

БМП имеет модульную конструкцию, открытую электронную архитектуру и самый защищенный внутренний объем в своем классе.

Благодаря масштабированной концепции веса, современным системам защиты и мощной силовой установке, машина объединяет высокую мобильность с максимальным уровнем безопасности, а также обеспечивает повышенную эргономику для экипажа во время длительных боевых задач.

