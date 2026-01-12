Когда Украина получит от Rheinmetall первые БМП Lynx — известны термины

Украина должна получить первые боевые машины пехоты Lynx KF41 в начале 2026 года. Речь идет о пяти БМП, снабжение которых финансируется правительством Германии.
Главные тезисы
- Украина получит первые боевые машины пехоты Lynx KF41 от Rheinmetall в начале 2026 года, заказ финансируется правительством Германии.
- БМП Lynx KF41 обладает современными технологиями, включая модульную конструкцию, электронную архитектуру и высокий уровень защиты.
- Стоимость заказа первых пяти боевых машин составляет двузначные миллионы евро, финансируется Германией и поддерживает обороноспособность Украины.
Rheinmetall скоро передаст Украине первые БМП Lynx
Соответствующий контракт был подписан в декабре 2025 года. Стоимость заказа первых пяти боевых машин составляет "сумму на уровне двухзначных миллионов евро", которую финансирует Германия.
Снабжение осуществляется в рамках поддержки обороноспособности Украины.
В Rheinmetall также отметили, что следующим шагом является закупка дополнительных партий, включая производство в Украине.
Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул, что компания благодарна Украине за доверие, а правительству Германии за поддержку.
По его словам, этот заказ подтверждает долгосрочное участие Rheinmetall в поддержке Украины.
В компании подчеркнули, что Lynx KF41 разрабатывался с учетом современных и будущих требований к боевым машинам пехоты.
БМП имеет модульную конструкцию, открытую электронную архитектуру и самый защищенный внутренний объем в своем классе.
