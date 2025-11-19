Rheinmetall передает Украине первую зенитку Skyranger 35 за средства замороженных активов РФ
Rheinmetall передает Украине первую зенитку Skyranger 35 за средства замороженных активов РФ

Skyranger 35
Источник:  online.ua

Первая самоходная зенитная установка Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1 будет доставлена в Украину на следующей неделе.

Главные тезисы

  • Украина ожидает получения первой зенитной установки Skyranger 35 от Rheinmetall на базе танка Leopard 1, доставляемой за счет замороженных российских активов.
  • Skyranger 35 на гусеничном шасси Leopard 1 объединяет мобильность и защищенность с высокой эффективностью пушечного зенитного комплекса.
  • Система оснащена пушкой револьверного типа с эффективной дальностью поражения до 4 километров, что позволяет повысить способность защиты от низколетающих целей.

Украина получит первую из партии зенитку Skyranger 35

Об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Во время презентации CMD 2025 компании Rheinmetall генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер… объявил, что первую самоходную зенитную установку Skyranger 35, установленную на шасси Leopard 1, будет поставлена в Украину уже на следующей неделе.

Rheinmetall поставит в Украину партию Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1 в рамках контракта на сумму в несколько сотен миллионов евро. Его оплатила неназванная страна Европейского Союза за счет замороженных российских активов.

В октябре немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о новом контракте на поставку Украине зенитных систем Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1.

По данным производителя, Skyranger 35 на базе Leopard 1 совмещает мобильность и защищенность проверенного гусеничного шасси с высокой эффективностью пушечного зенитного комплекса. Система оснащена пушкой револьверного типа KDG 35/1000 калибра 35×228 мм со скорострельностью 1000 выстрелов в минуту, эффективная дальность поражения — до 4 километров.

Новые пушки Skyranger 35 обеспечат повышенную способность защиты от низколетающих целей, в первую очередь беспилотников, а применение гусеничного шасси Leopard 1 дает лучшую проходимость и защиту в сложных условиях боевых действий.

