Rheinmetall передає Україні першу зенітку Skyranger 35 за кошти заморожених активів РФ

Перша самохідна зенітна установка Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1 буде доставлена в Україну наступного тижня.

Україна отримає першу з партії зенітку Skyranger 35

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Під час презентації CMD 2025 компанії Rheinmetall генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер… оголосив, що першу самохідну зенітну установку Skyranger 35, встановлену на шасі Leopard 1, поставлять до України вже наступного тижня.

Зазначається, що Rheinmetall поставить в Україну партію Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1 у межах контракту на суму в кілька сотень мільйонів євро. Його оплатила неназвана країна Європейського Союзу коштом заморожених російських активів.

As part of Rheinmetall's CMD 2025 presentation, Rheinmetall CEO Armin Papperger has just announced that the first Skyranger 35 SPAAG mounted on the Leopard 1 chassis will be delivered to #Ukraine as early as next week.



As known since the 9th of September, Rheinmetall will… pic.twitter.com/hXFRBT5WkQ — German Aid to Ukraine (@deaidua) November 18, 2025

У жовтні німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про новий контракт на постачання Україні зенітних систем Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1.

За даними виробника, Skyranger 35 на базі Leopard 1 поєднує мобільність і захищеність перевіреного гусеничного шасі з високою ефективністю гарматного зенітного комплексу. Система оснащена гарматою револьверного типу KDG 35/1000 калібру 35 × 228 мм зі скорострільністю 1000 пострілів за хвилину, ефективна дальність ураження — до 4 кілометрів.

Нові гармати Skyranger 35 забезпечать підвищену здатність захисту від низьколітаючих цілей, передусім безпілотників, а застосування гусеничного шасі Leopard 1 дає кращу прохідність і захист у складних умовах бойових дій.