Rheinmetall передає Україні першу зенітку Skyranger 35 за кошти заморожених активів РФ

Перша самохідна зенітна установка Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1 буде доставлена в Україну наступного тижня.
Головні тези:
- Україна очікує отримання першої зенітної установки Skyranger 35 від Rheinmetall на базі танка Leopard 1.
- Постачання цієї зенітки відбувається за кошти заморожених активів РФ, що оплачені неназваною країною Європейського Союзу.
- Skyranger 35 поєднує мобільність і захищеність гусеничного шасі з високою ефективністю гарматного зенітного комплексу.
Україна отримає першу з партії зенітку Skyranger 35
Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.
Зазначається, що Rheinmetall поставить в Україну партію Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1 у межах контракту на суму в кілька сотень мільйонів євро. Його оплатила неназвана країна Європейського Союзу коштом заморожених російських активів.
As part of Rheinmetall's CMD 2025 presentation, Rheinmetall CEO Armin Papperger has just announced that the first Skyranger 35 SPAAG mounted on the Leopard 1 chassis will be delivered to #Ukraine as early as next week.— German Aid to Ukraine (@deaidua) November 18, 2025
As known since the 9th of September, Rheinmetall will… pic.twitter.com/hXFRBT5WkQ
У жовтні німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про новий контракт на постачання Україні зенітних систем Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1.
За даними виробника, Skyranger 35 на базі Leopard 1 поєднує мобільність і захищеність перевіреного гусеничного шасі з високою ефективністю гарматного зенітного комплексу. Система оснащена гарматою револьверного типу KDG 35/1000 калібру 35 × 228 мм зі скорострільністю 1000 пострілів за хвилину, ефективна дальність ураження — до 4 кілометрів.
Нові гармати Skyranger 35 забезпечать підвищену здатність захисту від низьколітаючих цілей, передусім безпілотників, а застосування гусеничного шасі Leopard 1 дає кращу прохідність і захист у складних умовах бойових дій.
