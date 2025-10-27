Rheinmetall запустит в Украине производство БМП KF41 Lynx

По словам источников, Rheinmetall планирует открыть завод в Украине уже к концу 2025 года.
Главные тезисы
- Rheinmetall планирует открыть завод в Украине для производства модульной БМП KF41 Lynx, способной к легкой модернизации под нужды боевых действий.
- KF41 Lynx станет основной боевой машиной пехоты для украинских вооруженных сил, с возможностью интеграции различных систем вооружения, включая 120-мм пушку и миномет.
- Украина и Германия подписали соглашение о совместном проекте по производству KF41 Lynx в Украине, что способствует укреплению военно-промышленного сотрудничества между странами.
БМП KF41 Lynx будет выпускаться в Украине
В Украине была выбрана основная боевая машина пехоты (БМП) для собственного производства. В нашей стране будут производить KF41 Lynx от германского Rheinmetall, пишет Defence Network со ссылкой на источники.
По словам источников, было принято решение запустить в производство именно KF41 Lynx.
Они отметили, что на прошлой неделе на встрече в формате Рамштайн министры обороны Украины и Германии подписали соглашение, предусматривающее совместный промышленный проект по производству этого БМП в Украине.
В издании добавили, что Rheinmetall планирует открыть завод в Украине уже к концу 2025 года. Объемы производства не раскрываются.
Также в издании рассказали о главных особенностях Lynx. Эта БМП имеет модульную конструкцию, что упрощает возможность ее модернизации.
Например, если Венгрия интегрирует систему противовоздушной обороны Skyranger в свои Lynx, то позже их смогут использовать другие страны, включая Украину.
Lynx KF41 вмещает трех членов экипажа и до девяти солдат. Его максимальный вес составляет 50 тонн, а в движение его приводит двигатель мощностью 1140 л.с., позволяющий развивать скорость до 70 км/ч.
