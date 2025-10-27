Rheinmetall запустит в Украине производство БМП KF41 Lynx

По словам источников, Rheinmetall планирует открыть завод в Украине уже к концу 2025 года.

БМП KF41 Lynx будет выпускаться в Украине

В Украине была выбрана основная боевая машина пехоты (БМП) для собственного производства. В нашей стране будут производить KF41 Lynx от германского Rheinmetall, пишет Defence Network со ссылкой на источники.

В издании напомнили, что первый БМП Lynx венгерского производства был отправлен в Украину для испытаний в конце 2024 года. После этого проект на время затих, поскольку Украина анализировала, какие системы действительно нуждаются в собственной производственной линии. Поделиться

По словам источников, было принято решение запустить в производство именно KF41 Lynx.

Они отметили, что на прошлой неделе на встрече в формате Рамштайн министры обороны Украины и Германии подписали соглашение, предусматривающее совместный промышленный проект по производству этого БМП в Украине.

В издании добавили, что Rheinmetall планирует открыть завод в Украине уже к концу 2025 года. Объемы производства не раскрываются.

Также в издании рассказали о главных особенностях Lynx. Эта БМП имеет модульную конструкцию, что упрощает возможность ее модернизации.

Например, если Венгрия интегрирует систему противовоздушной обороны Skyranger в свои Lynx, то позже их смогут использовать другие страны, включая Украину.

Италия планирует оснастить свои БМП 120-мм пушкой, средствами радиоэлектронной борьбы, 120-мм минометом и противотанковой защитой. Поделиться

Lynx KF41 вмещает трех членов экипажа и до девяти солдат. Его максимальный вес составляет 50 тонн, а в движение его приводит двигатель мощностью 1140 л.с., позволяющий развивать скорость до 70 км/ч.