Rheinmetall передаст Украине первую боевую машину пехоты Lynx — известен термин

До конца 2024 года немецкая компания Rheinmetall планирует передать Вооруженным силам Украины первую боевую машину пехоты Lynx. Эта БМП оснащена разными видами оружия, в том числе автоматическими пушками и пулеметами.

Rheinmetall готовит боевую машину пехоты Lynx для Украины

В отчете за полгода концерн Rheinmetall отметил значительный рост доходов благодаря продажам военной техники и вооружения вооруженным силам Германии, а также партнерам по ЕС, НАТО и Украине.

Генеральный директор компании Армин Паппергер подчеркнул, что компания ожидает годовой рост продаж на уровне около 2 млрд евро в ближайшие годы. В частности, во втором квартале этого года они выросли примерно на 50%.

В отчете также отмечается, что первая БМП Lynx будет передана Украине до конца 2024 года. Пока неизвестно, где именно будут собирать эти машины, но компания ведет переговоры по локализации производства.

БМП Lynx

БМП Lynx: что известно

Боевая машина пехоты Lynx является новейшей разработкой немецкой компании Rheinmetall, являющейся одним из ведущих производителей военной техники и вооружения в мире. Она имеет мощную броню, защищающую от стрелкового оружия, обломков и некоторых видов взрывов. Это позволяет солдатам безопасно передвигаться в зоне боевых действий.

Эта БМП оснащена разными видами оружия, в том числе автоматическими пушками и пулеметами. Это позволяет ему эффективно бороться с пехотой врага и легкобронированной техникой. Он также имеет современные системы навигации, связи, управления огнем. Поделиться

Lynx отличается своей скоростью передвижения по разным типам местности, что делает ее эффективной для логистики солдат в условиях активных боевых действий.