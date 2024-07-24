Rheinmetall начинает строить в Украине завод по изготовлению артснарядов — известны сроки

Немецкий оборонный гигант готовится к созданию в краткосрочной перспективе нового предприятия в Украине. По состоянию на 24 июля у Rheinmetall есть официальный заказ от украинской власти.

Rheinmetall начинает строительство завода по изготовлению боеприпасов в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Украины заказы на строительство завода боеприпасов, который анонсировали в феврале.

Ожидается, что реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе. А производство боеприпасов начнется в течение 24 месяцев.

Точная стоимость сделки не указана, Rheinmetall описывает сумму как "low three-digit million euro" (т.е. речь идет о более чем 100 млн евро).

Предприятие должно производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе метательные заряды. Точные объемы производства не уточняются, но это будет "шестизначное число", то есть не менее 100 тыс. боеприпасов в год.

Мы претворяем слова в жизнь и вместе с нашим партнером создадим украинский центр производства боеприпасов. Заказ подчеркивает доверие к опыту и производственным мощностям Rheinmetall. Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности. Армин Паппергер Генеральный директор Rheinmetall AG

Прибыли Rheinmetall растут на фоне войны России против Украины

Прибыль Rheinmetall AG выросла на 111% во втором квартале, поскольку крупнейший немецкий производитель оружия продал больше оружия и боеприпасов военным клиентам.

Операционная прибыль подскочила до 271 млн евро (294 млн долл.) после того, как выручка выросла примерно вдвое.

Rheinmetall является одним из ряда европейских подрядчиков вооружений, продажи которых выросли на фоне угрозы со стороны России для Европы.

Последние несколько недель были для Rheinmetall, планирующего построить завод по производству боеприпасов в Украине, очень бурными.

Подразделение оружия и боеприпасов, усиленное путем приобретения испанского производителя боеприпасов Expal, остается ключевым драйвером роста. Объем заказов вырос до 11,4 млрд евро с 3,9 млрд евро в первом квартале после значительных заказов преимущественно от германского Бундесвера.