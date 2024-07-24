Rheinmetall починає будувати в Україні завод з виготовлення артснарядів — відомі терміни
Категорія
Україна
Дата публікації

Rheinmetall починає будувати в Україні завод з виготовлення артснарядів — відомі терміни

Артснаряди
Read in English
Джерело:  Rheinmetall

Німецький оборонний гігант готується до створення в короткостроковій перспективі нового підприємства в Україні. Станом на 24 липня Rheinmetall має офіційне замовлення від української влади.

Головні тези:

  • Rheinmetall починає будувати завод з виробництва боєприпасів в Україні, замовлення від української влади є офіційним.
  • Проєкт передбачає виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм, з очікуваним обсягом виробництва не менше ніж 100 тис боєприпасів на рік.
  • Rheinmetal є одним з ключових європейських виробників зброї, чия діяльність активізується на тлі загрози з боку Росії для Європи.
  • Запланована побудова заводу в Україні розглядається в контексті зміцнення обороноздатності країни.

Rheinmetall починає будівництво заводу з виготовлення боєприпасів в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому.

Очікується, що реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі. А виробництво боєприпасів почнеться протягом 24 місяців.

Точна вартість угоди не вказана, Rheinmetall описує суму як "low three-digit million euro" (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Підприємство має виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде "шестизначне число", тобто не менше ніж 100 тис боєприпасів на рік.

Ми втілюємо слова у життя і разом з нашим партнером створимо український центр виробництва боєприпасів. Замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності.

Армін Паппергер

Армін Паппергер

Генеральний директор Rheinmetall AG

Прибутки Rheinmetall зростають на тлі війни Росії проти України

Прибуток Rheinmetall AG зріс на 111% у другому кварталі, оскільки найбільший німецький виробник зброї продав більше зброї та боєприпасів військовим клієнтам.

Операційний прибуток підскочив до 271 млн євро (294 млн дол) після того, як виторг зріс приблизно вдвічі.

Rheinmetall є одним з низки європейських підрядників озброєнь, чиї продажі зросли на тлі загрози з боку Росії для Європи.

Останні кілька тижнів були для Rheinmetall, що планує збудувати завод з виробництва боєприпасів в Україні, дуже бурхливими.

Підрозділ зброї та боєприпасів, який було посилено шляхом придбання іспанського виробника боєприпасів Expal, залишається ключовим драйвером зростання. Обсяг замовлень зріс до 11,4 млрд євро з 3,9 млрд євро в першому кварталі після значних замовлень переважно від німецького Бундесверу.

Акції Rheinmetall зросли на 3,4% у Франкфурті-на-Майні. Цього року вони зросли на 76%.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина замовить у Rheinmetall додаткові 200 тис артснарядів — Reuters
снаряд
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Танки Leopard і ППО Skyranger. Rheinmetall планує виробляти в Україні нове озброєння
ППО Skyranger
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall підписав рекордний контракт на артснаряди. Скільки отримає Україна
Снаряди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?