Rheinmetall починає будувати в Україні завод з виготовлення артснарядів — відомі терміни

Німецький оборонний гігант готується до створення в короткостроковій перспективі нового підприємства в Україні. Станом на 24 липня Rheinmetall має офіційне замовлення від української влади.

Rheinmetall починає будівництво заводу з виготовлення боєприпасів в Україні

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду України замовлення на будівництво заводу боєприпасів, який анонсували в лютому.

Очікується, що реалізація проєкту почнеться в короткостроковій перспективі. А виробництво боєприпасів почнеться протягом 24 місяців.

Точна вартість угоди не вказана, Rheinmetall описує суму як "low three-digit million euro" (тобто йдеться про понад 100 млн євро).

Підприємство має виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм, зокрема метальні заряди. Точні обсяги виробництва не уточнюються, але це буде "шестизначне число", тобто не менше ніж 100 тис боєприпасів на рік.

Ми втілюємо слова у життя і разом з нашим партнером створимо український центр виробництва боєприпасів. Замовлення підкреслює довіру до досвіду та виробничих потужностей Rheinmetall. Ми вдячні за можливість підтримати країну в її реіндустріалізації та зміцненні обороноздатності. Армін Паппергер Генеральний директор Rheinmetall AG

Прибутки Rheinmetall зростають на тлі війни Росії проти України

Прибуток Rheinmetall AG зріс на 111% у другому кварталі, оскільки найбільший німецький виробник зброї продав більше зброї та боєприпасів військовим клієнтам.

Операційний прибуток підскочив до 271 млн євро (294 млн дол) після того, як виторг зріс приблизно вдвічі.

Rheinmetall є одним з низки європейських підрядників озброєнь, чиї продажі зросли на тлі загрози з боку Росії для Європи.

Останні кілька тижнів були для Rheinmetall, що планує збудувати завод з виробництва боєприпасів в Україні, дуже бурхливими.

Підрозділ зброї та боєприпасів, який було посилено шляхом придбання іспанського виробника боєприпасів Expal, залишається ключовим драйвером зростання. Обсяг замовлень зріс до 11,4 млрд євро з 3,9 млрд євро в першому кварталі після значних замовлень переважно від німецького Бундесверу.