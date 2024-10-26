У Rheinmetall раскрыли подробности производства в Украине БМП Lynx
Категория
Украина
Дата публикации

У Rheinmetall раскрыли подробности производства в Украине БМП Lynx

Lynx
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Источник:  ТСН

Концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает, к концу 2024 планируется изготовление первой БМП Lynx.

Главные тезисы

  • Rheinmetall планирует построить четыре завода в Украине для производства оружия, включая современные боевые машины, такие как БМП Lynx.
  • Первая украинская БМП Lynx будет изготовлена к концу 2024 года, подтвердил генеральный директор Rheinmetall.
  • Концерн также нацелен на производство пороха, боеприпасов и систем ПВО в Украине, с целью укрепления оборонной промышленности страны.

Первая изготовленная в Украине БМП Lynx появится к концу 2024 года

Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. В данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Это очень продуктивное совместное предприятие.

Армин Паппергер

Армин Паппергер

Гендиректор Rheinmetall

Кроме того, по его словам, Rheinmetall находится на пути строительства порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине.

Третий момент — это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать.

Директор концерна также раскрыл подробности о готовности этих четырех заводов.

Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй — на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять.

Строительство заводов Rheinmetall в Украине

Еще в марте 2024 года сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода, на которых будут производить оружие.

В частности, Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов. Кроме того, "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники в Украине.

В мае также стало известно, что концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.

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