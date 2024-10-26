У Rheinmetall раскрыли подробности производства в Украине БМП Lynx

Концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает, к концу 2024 планируется изготовление первой БМП Lynx.
Главные тезисы
- Rheinmetall планирует построить четыре завода в Украине для производства оружия, включая современные боевые машины, такие как БМП Lynx.
- Первая украинская БМП Lynx будет изготовлена к концу 2024 года, подтвердил генеральный директор Rheinmetall.
- Концерн также нацелен на производство пороха, боеприпасов и систем ПВО в Украине, с целью укрепления оборонной промышленности страны.
Первая изготовленная в Украине БМП Lynx появится к концу 2024 года
Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
Кроме того, по его словам, Rheinmetall находится на пути строительства порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине.
Директор концерна также раскрыл подробности о готовности этих четырех заводов.
Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй — на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять.
Строительство заводов Rheinmetall в Украине
Еще в марте 2024 года сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода, на которых будут производить оружие.
В мае также стало известно, что концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.
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