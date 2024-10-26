У Rheinmetall раскрыли подробности производства в Украине БМП Lynx

Концерн Rheinmetall построит в Украине четыре завода по производству оружия. Один из них уже работает, к концу 2024 планируется изготовление первой БМП Lynx.

Первая изготовленная в Украине БМП Lynx появится к концу 2024 года

Об этом заявил гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

У нас много хороших планов. Первый завод уже работает. Украинская оборонная индустрия — это наш партнер. Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине. В данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты, но также главные боевые танки. Это очень продуктивное совместное предприятие. Армин Паппергер Гендиректор Rheinmetall

Кроме того, по его словам, Rheinmetall находится на пути строительства порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине.

Третий момент — это то, что мы хотим наладить производство систем ПВО, чтобы вы могли сами себя защищать. Поделиться

Директор концерна также раскрыл подробности о готовности этих четырех заводов.

Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй — на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять.

Строительство заводов Rheinmetall в Украине

Еще в марте 2024 года сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине минимум четыре завода, на которых будут производить оружие.

В частности, Rheinmetall получил заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов. Кроме того, "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники в Украине. Поделиться

В мае также стало известно, что концерн Rheinmetall откроет в Украине совместное производство ПВО.