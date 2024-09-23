Rheinmetall представил зенитный танк на базе Leopard 1. Его будут поставлять ВСУ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall на днях провел мероприятие Skyranger System Demonstration 2024. Во время него был продемонстрирован зенитный танк на базе Leopard 1, оборудованный установкой Skyranger 35 калибра 35 мм.

Rheinmetall представил новый зенитный танк: что известно

При показе танка присутствовали представители Вооруженных сил, а также оборонной промышленности от 26 стран мира. Первая демонстрация огневых испытаний Skyranger 35 на Leopard 1 не была столь успешной, как рассчитывалось — отказал один из узлов пульта управления.

После замены блока, продолжавшейся в течение суток, стрельбы были продемонстрированы уже на следующий день. Поделиться

При строительстве танка было использовано шасси от Leopard 1A5BE. Башня выполнена "беспилотной" и вмещает боезапас на 252 выстрела. Эффективная дальность ведения огня составляет 4 км.

Зенитный танк на базе Leopard 1

По словам представителя Rheinmetall, танк был построен для того, чтобы показать, что модуль Skyranger 35 на самом деле может быть адаптирован под разные типы шасси.

Концерн рассчитывает заказать не менее 10 единиц таких танков для Сил обороны, но разработка ориентирована на продажу и другим потенциально заинтересованным странам тоже. Поделиться

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В отчете за полгода концерн Rheinmetall отметил значительный рост доходов благодаря продажам военной техники и вооружения вооруженным силам Германии, а также партнерам по ЕС, НАТО и Украине.

Генеральный директор компании Армин Паппергер подчеркнул, что компания ожидает годовой рост продаж на уровне около 2 млрд евро в ближайшие годы. В частности, во втором квартале этого года они выросли примерно на 50%.